L'avvio di stagione del Milan ha regalato un cambio rotta percepibile rispetto allo scorso finale di stagione, offrendo indicazioni chiare sul lavoro della squadra e sulle scelte tattiche del neo allenatore Amorim. Tra conferme importanti per basi tecniche e tattiche solide, giovani che stanno conquistando spazio e giocatori che invece faticano a trovare la giusta dimensione, con la sosta per gli impegni delle Nazionali è possibile tracciare un primo il bilancio delle prestazioni rossonere. Ecco nel dettaglio i voti dei protagonisti di questo inizio di campionato tra i top che stanno già convincendo e i flop che invece devono proseguire a lavorare per conquistare almeno una sufficienza. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>