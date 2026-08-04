Nicolò Tresoldi esce allo scoperto ed esprime pubblicamente tutto il suo legame per i colori rossoneri, rivelando che il suo desiderio più grande fin da bambino è quello di poter indossare un giorno la maglia del Milan. Il giovane attaccante ha raccontato quanto la passione per il Diavolo lo accompagni quotidianamente, diventando la molla principale che lo spinge ad allenarsi e a dare il massimo ogni mattina sul campo.

Oltre all'amore per il Milan, il centravanti si è soffermato sul tema legato alla maglia azzurra: pur possedendo la doppia cittadinanza ed essendosi messo in evidenza nelle selezioni giovanili tedesche, Tresoldi ha rivelato di non aver ancora ricevuto alcuna chiamata o contatto dalla Nazionale maggiore italiana. Una porta che il classe 2004 lascia aperta per il futuro, mentre continua a lavorare sognando il grande salto in Serie A e una chiamata da Milano. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>