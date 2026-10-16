Una vittoria nelle ultime cinque trasferte di campionato racconta quanto il Dall’Ara sia diventato scomodo per i nerazzurri. Bologna-Inter, sabato 17 ottobre alle ore 18:00, riporta la squadra di Cristian Chivu proprio su uno dei campi che negli ultimi anni le ha creato più problemi, in un momento nel quale metabolizzare quanto accaduto in Europa sarà tutt’altro che secondario. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

In Serie A l’Inter è prima con 16 punti e continua a viaggiare a ritmo da scudetto. La Champions League sta mostrando l’altra faccia della squadra: zero punti, sei gol subiti tra Real Madrid e Club Brugge e, soprattutto, l’infortunio di Lautaro Martinez. Il Bologna ha invece appena trovato la prima vittoria della propria stagione e con Raffaele Palladino sembra aver iniziato a cambiare passo. Per scoprire cos’altro c’è da seguire nel programma sportivo, CONSULTA GLI APPUNTAMENTI IN DIRETTA SU GOLDBET, GUARDA QUALI EVENTI SONO DISPONIBILI SU LOTTOMATICA oppure ACCEDI ALLA SEZIONE LIVE DI VINCITÙ.

Bologna-Inter in TV e streaming: diretta su DAZN

Bologna, Palladino ha trovato la prima vittoria ma perde subito Orsolini

allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. La partita è valida per la settima giornata della Serie A 2026/27. L’incontro sarà trasmesso, che detiene i diritti per la visione di tutte le partite del campionato. La diretta sarà disponibile sui televisori compatibili attraverso l’app DAZN e sui dispositivi supportati collegabili alla TV. Per gli utenti che hanno attivato l’apposita opzione è disponibile anche la visione attraverso i. In streaming Bologna-Inter potrà essere seguita tramite l’app DAZN su smartphone e tablet oppure attraverso la piattaforma da computer.Due partite, quattro punti e una classifica che finalmente comincia ad assumere un aspetto meno preoccupante. L’arrivo dial posto di Tedesco ha prodotto una prima risposta da parte del Bologna, che dopo il risultato utile ottenuto all’esordio con il nuovo allenatore ha trovato a Lecce il primo successo dell’intero campionato.ha soprattutto restituito fiducia a una squadra che fino alla sosta si era ritrovata sorprendentemente coinvolta nella zona retrocessione. A decidere la partita sono stati, ma proprio uno dei protagonisti della vittoria non potrà esserci contro l’Inter. Orsolini ha riportato una lesione al bicipite femorale e sarà costretto a saltare almeno le prossime due partite.

È un’assenza pesante non soltanto per la capacità dell’esterno di trovare il gol, ma anche per il modo in cui riesce ad attirare la difesa avversaria sulla fascia e creare spazi centralmente. Palladino dovrebbe sostituirlo affidandosi a Federico Bernardeschi, inserito nel tridente con Piccoli e Cambiaghi. Il Bologna dovrà inoltre dimostrare di aver risolto uno dei problemi che lo accompagna da tempo. Da dicembre ha incassato 26 reti nelle partite casalinghe, dato che racconta una vulnerabilità al Dall’Ara insolita per una squadra che nelle stagioni precedenti aveva costruito proprio in casa buona parte delle proprie fortune. Contro l’Inter servirà quindi qualcosa in più della spinta arrivata dal cambio di allenatore.

LECCE, ITALIA - 11 OTTOBRE: Riccardo Orsolini del Bologna FC durante la partita di Serie A tra US Lecce e Bologna FC allo Stadio Via del Mare l'11 ottobre 2026 a Lecce, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Inter, prima in Serie A e ancora a zero in Champions: Chivu deve gestire due squadre diverse

Guardando esclusivamente il campionato sarebbe difficile individuare una crisi.ha raccoltoed è in testa alla Serie A insieme alla Lazio, con la Roma distante due lunghezze. Spostandosi in Europa, il quadro cambia completamente. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, martedì è arrivato il clamoroso Tresoldi ha segnato tre volte a San Siro , Vermant ha realizzato il gol decisivo nel finale e l’Inter è rimasta ancora senza punti nella League Phase di Champions League. Il problema più evidente è difensivo. I nerazzurri hanno incassatoe anche in Serie A hanno già subito otto gol, il dato peggiore tra le prime dieci della classifica.

A Bologna Chivu dovrà inoltre rinunciare al giocatore più importante del proprio attacco. Lautaro Martinez si è infortunato contro il Brugge e rischia di rimanere indisponibile fino alla sosta di novembre. La responsabilità offensiva passerà quindi soprattutto sulle spalle di Marcus Thuram. Chivu dovrà contemporaneamente gestire le energie, perché pochi giorni dopo arriverà un’altra partita di Champions contro lo Shakhtar Donetsk. Il rischio è trovarsi a metà strada tra la necessità di reagire immediatamente e quella di non sovraccaricare una squadra reduce da una serata europea estremamente dispendiosa.

La chiave tattica: Thuram senza Lautaro cambia i riferimenti dell’Inter

L’assenza di Lautaro non significa soltanto perdere gol. Chivu dovrà rinunciare a un attaccante fondamentale anche per la pressione, i movimenti incontro al pallone e la capacità di collegare centrocampo e reparto offensivo. La soluzione più probabile è la coppia composta da. Le caratteristiche cambiano.può offrire un riferimento centrale più fisico, mentre Thuram avrà maggiore libertà di attaccare gli spazi e partire qualche metro più lontano dalla porta.

Per la difesa del Bologna il problema sarà decidere quanto accorciare. Heggem e Theate dovranno gestire la fisicità degli attaccanti nerazzurri, ma Palladino dovrà soprattutto evitare che Barella e Mkhitaryan possano ricevere liberamente alle spalle del proprio centrocampo. L’Inter può infatti creare superiorità attraverso gli inserimenti. Con Esposito impegnato a tenere occupati i centrali, Thuram può allargarsi e liberare corridoi per gli inserimenti delle mezzali. C’è poi Dimarco. La presenza di Luis Henrique dall’altra parte permette all’Inter di sviluppare ampiezza su entrambe le corsie, ma è soprattutto a sinistra che i nerazzurri possono creare situazioni pericolose attraverso le combinazioni tra Bastoni, Mkhitaryan e lo stesso Dimarco.

Per il Bologna sarà fondamentale il lavoro di Zortea. Se l’esterno verrà costretto troppo indietro, il 3-4-3 rossoblù rischierà di trasformarsi in un 5-4-1 e Piccoli rimarrà isolato. Se invece Palladino riuscirà a mantenere alti entrambi gli esterni, l’Inter potrebbe nuovamente essere costretta a difendere situazioni di campo aperto. Ed è proprio lì che, nelle ultime settimane, la squadra di Chivu ha mostrato le difficoltà maggiori.

MILANO, ITALIA - 13 OTTOBRE: Lautaro Martinez dell'FC Internazionale reagisce durante la partita della seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Internazionale Milano e Club Brugge KV allo Stadio San Siro il 13 ottobre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Bologna senza Orsolini, Chivu pensa al turnover: Esposito con Thuram: le probabili formazioni

Raffaeledovrebbe confermare ilche sta progressivamente introducendo nel Bologna.è atteso tra i pali, con Darmian, Heggem e Theate nella linea difensiva.e Miranda dovrebbero occupare le corsie, mentre Ferguson è favorito per una maglia al centro. Accanto a lui resta aperto il ballottaggio tra. L’assenza più importante è quella di. Davanti Palladino dovrebbe quindi affidarsi a

Chivu dovrebbe invece mantenere il 3-5-2, apportando alcune modifiche dopo la battaglia europea contro il Club Brugge. L’assenza di Lautaro Martinez apre inevitabilmente uno spazio davanti. Marcus Thuram sarà il riferimento principale, con Pio Esposito favorito su Bonny per affiancarlo. Luis Henrique dovrebbe trovare spazio sulla destra, mentre Dimarco occuperà la corsia opposta. In mezzo Barella, Zielinski e Mkhitaryan sono candidati per partire dall’inizio. Resta aperta anche la questione portiere: dopo le difficoltà mostrate da Josep Martinez nelle ultime uscite, Chivu potrebbe valutare un cambio.

Bologna (3-4-3): Pessina; Darmian, Heggem, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi.

Inter (3-5-2): Josep Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Thuram.

Bologna-Inter: data, orario e canali