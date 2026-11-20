Un derby che pesa per motivi opposti: l’Empoli cerca la prima vittoria da oltre due mesi per allontanare la zona retrocessione, il Pisa vuole ritrovare il successo e tornare a muoversi con decisione nella parte alta della classifica di Serie B. Domani le due formazioni scendono in campo per il sentitissimo derby toscano, che avrà il suo fischio d'inizio alle 19:30. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Il quadro è chiaro. Gli azzurri di Matteo Andreoletti sono diciottesimi con 9 punti, mentre i nerazzurri di Paolo Bianco viaggiano a quota 16, tra le prime dieci. Entrambe arrivano al derby dopo due settimane di sosta e dopo un 2-2 nell’ultimo turno. Dietro la partita c’è una rivalità profondamente identitaria nata nel 1929, nutrita da un bilancio in favore dei pisani. Nelle 63 sfide ufficiali ci sono 26 successi nerazzurri, 21 pareggi e 16 vittorie azzurre, come raccontano le statistiche e le curiosità del derby.

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Dove vedere Empoli-Pisa in diretta TV e streaming

Il momento di forma dell'Empoli

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Gli azzurri vivono un periodo difficilissimo. Nelle ultime cinque partite sono arrivati tre pareggi e due sconfitte, con il 2-2 con il Padova a chiudere la serie e i ko di misura contro Cesena e Vicenza a pesare sul morale. In stagione il bilancio è di due vittorie, tre pareggi e sei sconfitte, con dodici gol fatti e diciannove subiti: il reparto arretrato è la nota più dolente.

L’ultimo successo risale all’inizio di settembre, nel derby con la Carrarese. Il tecnico Andreoletti dovrebbe confermare l’undici delle ultime uscite, con un attacco che dipende dalle giocate di Shpendi e dal lavoro di Saporiti a sostegno. Pochi dubbi, ma anche poche certezze: servirebbe una scossa, e il derby è l’occasione ideale per ritrovare fiducia.

Il momento di forma del Pisa

I nerazzurri hanno raccolto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. L’ultimo successo è il 3-1 alla Cremonese del 17 ottobre, poi sono arrivati l’1-1 a Verona, il 3-3 con il Palermo, lo 0-2 di Avellino e il 2-2 con il Sudtirol. Il dato che colpisce: la squadra di Bianco ha segnato in tutte le gare recenti, con nove reti messe a segno e sette subite.

In classifica il Pisa ha 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, venti gol fatti e diciassette subiti. Il rendimento racconta una squadra spettacolare ma poco concreta dietro, ben lontana dai fasti dell’anno in Serie A. Il valore dell’attacco, però, è confermato dall’efficacia di Moreo, Tramoni e Pittarello, un reparto in grado di fare male anche a una difesa ordinata.

PISA, ITALIA - 19 APRILE: Dettagli del Pisa Sporting Club prima della partita di Serie A tra Pisa SC e Genoa CFC all'Arena Garibaldi il 19 aprile 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Le due squadre dovrebbero scendere in campo con una difesa a tre. L’Empoli può schierarsi con il 3-4-1-2: Saporiti e Ceesay a ispirare, Shpendi terminale offensivo. Il Pisa risponde con il 3-4-2-1, con Moreo e Tramoni alle spalle di Pittarello.

Per l’Empoli, il protagonista può essere Shpendi: unico riferimento offensivo, ha il compito di dare profondità a una squadra in cerca di gol e di sfruttare gli inserimenti di Saporiti. Per il Pisa, il nome è Tramoni: il suo movimento tra le linee è decisivo per innescare Pittarello e creare superiorità contro la linea a tre azzurra.

Le probabili formazioni di Empoli-Pisa

Andreoletti non dovrebbe cambiare: unico dubbio nel reparto offensivo, dove le convocazioni in nazionale di Popov e Ceesay potrebbero aprire le porte a Distefano. Bianco conferma l’impianto con Confente in porta e Pittarello unica punta.

Empoli (3-4-1-2): Seghetti; Bembnista, Indragoli, Curto; Zedadka, Bandinelli, Yepes, Corrado; Saporiti, Ceesay; Shpendi. Allenatore: Matteo Andreoletti

Pisa (3-4-2-1): Confente; Calabresi, Caracciolo, Angori; Zanon, Correia, Piccinini, Leris; Moreo, Tramoni; Pittarello. Allenatore: Paolo Bianco

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Empoli-Pisa: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Empoli-Pisa

: Empoli-Pisa Competizione : Serie B

: Serie B Data : sabato 21 novembre

: sabato 21 novembre Orario : 19:30

: 19:30 Stadio : Carlo Castellani

: Carlo Castellani Diretta tv: Dazn e LaB Channel

La sfida si giocherà sabato 21 novembre