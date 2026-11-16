Empoli-Pisa è una delle rivalità più importanti del centro Italia. L'azzurro condiviso da entrambe le squadre non simboleggia il classico cielo sereno e nemmeno la chiara acqua di un fiume. Il tono si accende e diventa motivo di conquista: vincere o perdere cambia tutto nelle piccole nicchie eco-culturali di Pisa ed Empoli. La Toscana è riconosciuta da tempo come uno dei luoghi più esplicativi "dell'odio locale". L'appartenenza alla propria città significa tutto qua, anzi, in alcuni casi, la stessa città è divisa in più parti.

La quotidianità diventa una costante battaglia contro l'Altro, ogni azione diventa riflesso di un certo habitus legato, più che alla classe sociale, all'appartenenza geografica. Fare la spesa in un certo luogo rispetto che ad un altro, mangiare un determinato piatto etc... diventano elementi di distinzione, evidenziando un senso di comunità e il rifiuto verso l'esterno. Queste micro-azioni possono essere declinate in maniera più evidente durante eventi sportivi di caratura elevate. Così, si passa dal Palio di Siena al più frequente derby calcistico.

Il calcio è una vera e propria cassetta degli attrezzi culturale da cui estrarre concetti, rappresentazioni e categorie per interpretare il mondo. Per esempio, per cercare delle chiavi di lettura sul conflitto sociale, non c'è nulla di più valido dell'utilizzare un classico derby della Toscana, ovvero Empoli-Pisa. Una sfida che porta con sé una grande quantità di storia, spesso e volentieri analizzata attraverso i freddi dati. I numeri non riescono a spiegare tutto nel calcio, ma spesso e volentieri sono un ottimo strumento per aiutare la comprensione del fenomeno culturale.

Le statistiche di Empoli-Pisa

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Come ogni partita che accade nel mondo del calcio, la sfida non è mai uguale a se stessa. Empoli-Pisa non è da meno e perciò, ha regalatomatch totali di grande agonismo, con qualche piccola sorpresa. Nelle 63 partite ufficiali (in tutte le competizioni), lo score è nettamente favorevole ai pisani. La squadra della famosa Torre ha avuto la meglio sugli empolesi per benvolte. Le sfide che hanno portato 1 solo punto sono ancora un numero piuttosto importante:pareggi. Infine, il piatto degli azzurri piange, considerando le solevittorie.In Serie A, nell'unica volta in cui è stato possibile giocare questo derby (), i risultati hanno assegnato la vittoria al Pisa, grazie alla storica rete di Bernazzani e un mesto pareggio per 0-0. Tuttavia, nella serie cadetta la situazione è più equilibrata e vede ancora una volta i nerazzurri avanti, ma di un vantaggio davvero sottile:a favore dell'Empoli. Infine, in C la forbice torna nuovamente ad essere ampia: 16 volte Pisa, 11 pareggi e solo 9 conquiste azzurre. Infine, nemmeno nell'ambito delle Coppe nazionali arriva una notizia positiva per gli empolesi: 3 vittorie del Pisa, 4 pareggi e 2 risultati a favore dell'Empoli.

L'ultimo precedente fra le due squadre è da ricondursi al 17 agosto 2026. Una partita valida per i trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa: un evento storico, in quanto questo derby non era mai stato disputato nel tabellone principale del torneo nazionale. Il risultato finale è stato di 1-1 (reti di Marras per i nerazzurri e del trequartista Saporiti per gli empolesi), poi divenuto 5-4 d.c.r per i pisani grazie all'errore del numero 10 azzurro.

Le reti totali delle due squadre

Le reti fatte rimangono ancora predominio dei nerazzurri:contro le 55 dell'Empoli. Un risultato inaspettato, ma che tiene conto del contesto in cui si sono disputati i match. Per esempio, quando gli empolesi volavano offensivamente sotto la guida di Maurizio Sarri, il Pisa non era nemmeno in Serie B. I più grandi marcatori della squadra pisana sono quasi tutti appartenenti alla prima metà del secolo passato. Da Enzo Loni a Danilo Sbrana, passando per Natale Faccenda e, con le eccezioni di Michele Marconi (2018-21) e Giorgio Barbana (1976-1980).

Viceversa, i più grandi capocannonieri azzurri sono praticamente tutti riconducibili dalla fine degli anni '90 ai giorni d'oggi. Il calcio propositivo e offensivo adottato dai vari tecnici che si sono susseguiti sulla panchina (il già citato Sarri, Luciano Spalletti, Marco Giampaolo, Alessio Dionisi, Aurelio Andreazzoli, Silvio Baldini...) ha aiutato molto le punte dell'Empoli. Per questo motivo troviamo i santi Ciccio Tavano e Massimo Maccarone (insieme in entrambe le loro due esperienze al club), Antonio Di Natale, il bomber di provincia Ciccio Caputo, finendo col più recente Leonardo Mancuso (2019-22).

La prima rete in assoluto di Empoli-Pisa è stata siglata dal pisano Grassini, match-winner con la sua doppietta del primo incontro in assoluto fra le due squadre (1929-20, Serie C). La rete che ha accorciato le distanze, dunque il primo gol dell'Empoli nella storia della sfida, è stata siglata da Bollini II su rigore.

Lo storico 5-0 del 1933

Se la disfatta del 1929 ha dato una chiara direzione alla storia fra i due club, la partita delha certificato la maggiore forza del Pisa nel derby contro i rivali. Il 17 dicembre 1933, durante il campionato di Prima Divisione, i nerazzurri hanno schiacciato l'Empoli con un nettosotto la Torre. Rodolfo Volk è il mattatore assoluto della serata con una tripletta, coronata dalla reti di Duè e D'Aquino. In quella stagione, il centravanti nato a fiume aveva deciso di scendere di categoria dopo 4 anni di puro dominio con la Roma, di cui è stato per molto tempo, l'unico giocatore ad aver superato i 100 gol in A.

EMPOLI, ITALIA - 16 FEBBRAIO: Tifosi dell'Empoli FC durante la partita di Serie B tra Empoli FC e Pisa allo stadio Carlo Castellani, il 16 febbraio 2020 a Empoli, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il Pisa non ha mai subito un risultato così netto. La peggior sconfitta incassata dai pisani non supera le 2 reti di scarto, perciò, sono diversi i 2-0 o i 3-1 subiti dai nerazzurri negli anni. Una sconfitta che rimane particolarmente bruciante nella storia del Pisa è sicuramente l'incontro del 2019. Una partita ricca di gol, nonostante l'1-1 abbia regnato per gran parte della gara. Infatti, negli ultimi 10 minuti della sfida, Mancuso sigla la sua doppietta personale e il nerazzurro Marconi lo imita, portando il risultato sul 2-2. Infine, Davide Frattesi interviene deciso per firmare una storica vittoria degli azzurri.

Le curiosità di Empoli-Pisa

La prima curiosità della sfida che salta all'occhio è sicuramente la statistica sullein Serie A. Nonostante il derby sia un argomento prevalentemente del Pisa, gli empolesi hanno raggiunto la massima divisione italiana per benvolte, con un certo predominio dagli anni 2000 in poi. I nerazzurri invece, sono riusciti ad accedere alla Serie A 6 volte, con una netta prevalenza negli anni ', durante la gestione di Anconetani.

Tra le altre curiosità di Empoli-Pisa, c'è sicuramente lo score del match allo Stadio Castellani di Empoli. Le 33 partite disputate in casa degli azzurri vedono un'assoluta parità ed equilibrio: 11 vittorie dei padroni di casa, 11 pareggi e 11 sconfitte. Viceversa, sotto la Torre, il bilancio è più che favorevole ai pisani: 15 vittorie casalinghe, 10 pareggi e 3 successi esterni degli empolesi.

EMPOLI, ITALIA – 16 FEBBRAIO: Davide Frattesi dell'Empoli FC durante la partita di Serie B tra Empoli FC e Pisa allo Stadio Carlo Castellani, il 16 febbraio 2020 a Empoli, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

A proposito delle vittorie in casa del Pisa, la tripletta di "Sciabbolone" Volk ha un significato importante, che va oltre la semplice marcatura dei 3 gol: quel match del 1933, non era altro che l'inaugurazione ufficiale dell'Arena Garibaldi, attuale stadio del Pisa. Inoltre, quella sfida passò alla storia anche per la gamba fratturata di Corsini, provocata dall'empolese Marini.

Tuttavia, il campo di Pisa porta con sé, paradossalmente vedendo lo score, gioie per i tifosi dell'Empoli. Il derby giocato all'Arena Garibaldi nel 1978 è stato un incontro che è rimasto per sempre nelle memorie di alcuni supporter empolesi. L'11 giugno, in occasione dell'ultima giornata del Girone B di Serie C, l'1-0 di Ciulli regala la promozione in Serie C1 (una nuova categoria) agli azzurri, che decidono così di festeggiare, come da consuetudine, invadendo il campo da gioco.