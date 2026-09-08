Sfida tra possibili outsiders. Lille e Betis Siviglia dopo aver conquistato la ribalta nella stagione precedente, puntano a confermarsi anche in quella attuale, dove proveranno a brillare anche nell'Europa che conta.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I transalpini come ha sottolineato il tecnico Davide Ancelotti, alla prima esperienza da primo allenatore in Champions League, proveranno ad arrivare più avanti possibile, ma soprattutto vogliono dimostrare di aver meritato di calcare questo palcoscenico. Gli andalusi, invece, oltre a poter contare su una rosa di livello, nonostante le numerose defezioni, hanno nella manica un vero e proprio asso: Manuel Pellegrini, semifinalista col Villarreal nel 2006 e con il Manchester City nel 2016. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Lille-Betis in TV e streaming

Lille-Betis Siviglia si gioca martedì 8 settembre alle ore 21:00 all' Estadio Pierre Mauroy, anche noto come Decathlon Arena per questioni di sponsor, ed è valida per il primo turno della League Phase della Champions League 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Sky, sul canale Sky Sport 255. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Sky Go e di Now TV, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone.

Davide Ancelotti, allenatore Lille (Foto di Wagner Meier/Getty Images)

Qui Lille

Qui Betis Siviglia

Ilè partito bene in campionato dove è imbattuto dopo tre giornate. Due successi contro, dove ha sfiorato addirittura il colpaccio, facendosi rimontare nei minuti finali dopo che conduceva 2-0 fino al 90'. Positiva anche la tradizione casalinga contro le squadre spagnole: una sola sconfitta a fronte di tre vittorie, tra le quali spicca quella colnella stagione 2024-2025, e cinque pareggi.Inizio positivo anche per il, che nel weekend ha inflitto la prima sconfitta stagionale al Real Madrid di, e sogna di ricalcare le orme della stagione precedente. Ilha permesso alla compagine andalusa di fare ritorno ina distanza di vent'anni dall'ultima volta. Nell'edizioneil Betis concluse al terzo posto il Gruppo G alle spalle di Liverpool e Chelsea, ma neanche a farlo apposta, il suo attuale allenatore Manuelraggiunse la semifinale alla guida del

Manuel Pellegrini, allenatore Betis Siviglia (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Lille-Betis, probabili formazioni

Ilsi affida davanti all'esperienza e al cinismo di Olivier, 39 anni e non sentirli. Ildeve far fronte a numerose defezioni, dal portiere Diego Conde a Diego Llorente, passando per i vari, Ruibal, Ezzalzouli. Ci saranno per sia, siain mezzo al campo che avranno il compito di mettere la propria qualità al servizio del terminale offensivo Troy, match-winner contro il Real

LILLE (4-2-3-1): Berke Özer; Tiago Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud; André, Bentaleb; Mbappé, Haraldsson, Sahraoui; Giroud. Allenatore:

Davide Ancelotti

BETIS SIVIGLIA (4-2-3-1): Vallés; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Bernal; Antony, Isco, Fornals; Parrott. Allenatore: Manuel Pellegrini

Le chiavi di Lille-Betis

La sfida può decidersi soprattutto nella zona centrale e negli ultimi metri, doverappresenta il principale riferimento creativo del Betis e dovrà trovare spazio tra le linee per alimentare. Il Lille, invece, può provare a sfruttare la maggiore presenza fisica diin area, soprattutto attraverso cross e palloni laterali, mentreavranno il compito di accompagnare l’azione e creare situazioni di uno contro uno. Occhi puntati anche su(dovrebbe partire dalla panchina), arrivato dal Feyenoord dopo tre gol nelle prime quattro presenze stagionali: il suo inserimento può aggiungere una soluzione importante negli attacchi alla profondità e soprattutto sulle palle provenienti dalle corsie esterne.

Dall’altra parte, il Betis dovrà dimostrare di aver superato le difficoltà mostrate nelle ultime trasferte, nelle quali ha incassato cinque gol in tre partite: Bellerin e Garcia saranno chiamati a contenere le iniziative del Lille sulle fasce, mentre Bartra e Natan dovranno prestare particolare attenzione ai palloni diretti verso Giroud. In questo contesto, i duelli in area e la capacità degli attaccanti di imporsi nel gioco aereo possono diventare determinanti, anche alla luce del pronostico sul gol di testa.

Lille-Betis: data, orario e canali