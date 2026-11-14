Dove vedere Francia-Turchia in diretta TV e streaming

Dopo il primo ko dell’era Zidane, la Francia gioca in casa con la Turchia già condannata: basta un successo per i quarti, per il primo posto serve aspettare Belgio-Italia.
Francia, tutti pazzi per Doué: gol e super esultanza in allenamento
La Francia cerca la reazione immediata dopo il 3-1 di San Siro con l’Italia: una vittoria vale il passaggio del turno, mentre la posizione finale nel girone dipenderà dal risultato di Bruxelles. I Bleus sono a quota 10 punti, esattamente come gli Azzurri, con il Belgio a 9. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365
Dall’altra parte c’è una Turchia ultima e a zero punti, praticamente retrocessa in Lega B. La squadra di Sergen Yalcin ha perso tutte e cinque le partite del girone, segnando tre gol e incassandone tredici. I precedenti sorridono ai padroni di casa: la Francia ha vinto cinque degli ultimi sette incontri, con un pareggio e una sconfitta, e ha realizzato quattordici reti contro le cinque turche.
All’andata, a Kocaeli, decise un gol solitario di Mbappé. Il tecnico Zinedine Zidane deve però fare i conti con una lunga lista di assenze, e la partita si gioca in contemporanea con quella della formazione di Mancini. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.
Dove vedere Francia-Turchia in diretta TV e streamingFrancia-Turchia, sesta e ultima giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League, si gioca domenica 15 novembre alle 20:45 allo stadio Matmut Atlantique di Bordeaux, impianto da oltre 42.000 posti. La diretta televisiva va in onda su Sky Sport Mix (canale 211). Per lo streaming si può usare NOW, con app e sito, oppure l’app Sky Go, riservata ai clienti Sky.
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Il momento di forma della Francia
Il bilancio dei Bleus recita tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, con otto gol fatti e cinque subiti. Il cammino era iniziato bene: 1-0 a Kocaeli con la rete di Mbappé, 0-1 in Belgio e 1-1 con l’Italia a Parigi. Poi la goleada sul Belgio (4-1), che sembrava aver messo il girone in discesa.
Il pomeriggio di San Siro ha rimesso tutto in discussione. L’Italia ha ribaltato la partita nella ripresa, e il primo posto è tornato in bilico. La mancanza di rotazioni si fa sentire: sono fuori Kalulu, Koundé, Dembélé,, Tchouaméni, Thuram, Saliba, e Koné, mentre Mbappé e Doué sono in dubbio per un problema fisico. Il rientro del fenomeno del Real Madrid sarebbe una notizia importantissima, in alternativa è pronto Barcola.
Il momento di forma della Turchia
Un girone da dimenticare: cinque partite, cinque sconfitte. Il debutto con la Francia (0-1) è stato seguito dal 4-1 incassato dall’Italia, dallo 0-3 con il Belgio, dal 3-1 a Istanbul degli Azzurri e, giovedì, dall’1-2 ancora con i belgi, un risultato più onorevole degli altri.
Il Mondiale era già stato avaro di soddisfazioni, e il cambio in panchina ha dato qualche segnale di orgoglio, ma non ha prodotto punti. Il bilancio dice tre gol segnati e tredici subiti. L’infermeria non aiuta: fuori Demirbag, Yildiz, Müldür e Simsir, e Yalcin potrebbe concedere spazio ai giovani. Restano comunque in campo Calhanoglu, Guler e Unal, i nomi di maggior qualità del gruppo.
La chiave tattica della partita
La Francia dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, la Turchia con il 4-2-3-1. I padroni di casa partono da Da Cunha e Rabiot in mezzo, con Cherki a muoversi tra le linee, e dal tridente Olise-Doué-Barcola. I turchi rispondono con Ozcan e Calhanoglu a protezione della difesa e il trio Aydin-Guler-Yilmaz dietro Gul. Per i francesi, il protagonista può essere Olise: il suo movimento sulla destra tra gioco e inserimento è la vera arma di una squadra con tante assenze. Per i turchi, il nome è Guler: il talento del Real Madrid è l’unico in grado di accendere le ripartenze e di creare il pericolo dal nulla.
Le probabili formazioni di Francia-Turchia
Zidane si affida a Maignan in porta, alla difesa con Upamecano e Jacquet al centro e a un tridente di qualità, con Mbappé pronto a rientrare se recuperato. Yalcin si affida a Calhanoglu e Guler, con un 4-2-3-1 attento a non concedere troppo.
Francia (4-3-3): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doue, Barcola. Allenatore: Zinedine Zidane
Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Kabak, Demiral, Kadioglu; Ozcan, Calhanoglu; Aydin, Guler, Yilmaz; Gul. Allenatore: Sergen Yalcin
Francia-Turchia: data, orario e informazioni sulla partitaLa sfida si giocherà domenica 15 novembre
- Partita: Francia-Turchia
- Competizione: Nations League
- Data: domenica 15 novembre
- Orario: 20:45
- Stadio: Matmut Atlantique di Bordeaux
- Diretta tv: Sky
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