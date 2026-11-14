Dove vedere Francia-Turchia in diretta TV e streaming

La Francia cerca la reazione immediata dopo il 3-1 di San Siro con l’Italia: una vittoria vale il passaggio del turno, mentre la posizione finale nel girone dipenderà dal risultato di Bruxelles. I Bleus sono a quota 10 punti, esattamente come gli Azzurri, con il Belgio a 9. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Dall’altra parte c’è una Turchia ultima e a zero punti, praticamente retrocessa in Lega B. La squadra di Sergen Yalcin ha perso tutte e cinque le partite del girone, segnando tre gol e incassandone tredici. I precedenti sorridono ai padroni di casa: la Francia ha vinto cinque degli ultimi sette incontri, con un pareggio e una sconfitta, e ha realizzato quattordici reti contro le cinque turche.

All’andata, a Kocaeli, decise un gol solitario di Mbappé. Il tecnico Zinedine Zidane deve però fare i conti con una lunga lista di assenze, e la partita si gioca in contemporanea con quella della formazione di Mancini. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

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Il momento di forma della Francia

, sesta e ultima giornata del Gruppo 1 della Lega A di, si giocaallo, impianto da oltre 42.000 posti. La diretta televisiva va in onda su(canale 211). Per lo streaming si può usare, con app e sito, oppure l’app, riservata ai clienti Sky.

Il bilancio dei Bleus recita tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, con otto gol fatti e cinque subiti. Il cammino era iniziato bene: 1-0 a Kocaeli con la rete di Mbappé, 0-1 in Belgio e 1-1 con l’Italia a Parigi. Poi la goleada sul Belgio (4-1), che sembrava aver messo il girone in discesa.

Il pomeriggio di San Siro ha rimesso tutto in discussione. L’Italia ha ribaltato la partita nella ripresa, e il primo posto è tornato in bilico. La mancanza di rotazioni si fa sentire: sono fuori Kalulu, Koundé, Dembélé,, Tchouaméni, Thuram, Saliba, e Koné, mentre Mbappé e Doué sono in dubbio per un problema fisico. Il rientro del fenomeno del Real Madrid sarebbe una notizia importantissima, in alternativa è pronto Barcola.

Il momento di forma della Turchia

Un girone da dimenticare: cinque partite, cinque sconfitte. Il debutto con la Francia (0-1) è stato seguito dal 4-1 incassato dall’Italia, dallo 0-3 con il Belgio, dal 3-1 a Istanbul degli Azzurri e, giovedì, dall’1-2 ancora con i belgi, un risultato più onorevole degli altri.

Il Mondiale era già stato avaro di soddisfazioni, e il cambio in panchina ha dato qualche segnale di orgoglio, ma non ha prodotto punti. Il bilancio dice tre gol segnati e tredici subiti. L’infermeria non aiuta: fuori Demirbag, Yildiz, Müldür e Simsir, e Yalcin potrebbe concedere spazio ai giovani. Restano comunque in campo Calhanoglu, Guler e Unal, i nomi di maggior qualità del gruppo.

MILANO, ITALIA - 12 NOVEMBRE: Il francese Michael Olise reagisce durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Italia e Francia, disputata allo stadio San Siro il 12 novembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Ozbot/Getty Images)

La chiave tattica della partita

La Francia dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, la Turchia con il 4-2-3-1. I padroni di casa partono da Da Cunha e Rabiot in mezzo, con Cherki a muoversi tra le linee, e dal tridente Olise-Doué-Barcola. I turchi rispondono con Ozcan e Calhanoglu a protezione della difesa e il trio Aydin-Guler-Yilmaz dietro Gul. Per i francesi, il protagonista può essere Olise: il suo movimento sulla destra tra gioco e inserimento è la vera arma di una squadra con tante assenze. Per i turchi, il nome è Guler: il talento del Real Madrid è l’unico in grado di accendere le ripartenze e di creare il pericolo dal nulla.

Le probabili formazioni di Francia-Turchia

Zidane si affida a Maignan in porta, alla difesa con Upamecano e Jacquet al centro e a un tridente di qualità, con Mbappé pronto a rientrare se recuperato. Yalcin si affida a Calhanoglu e Guler, con un 4-2-3-1 attento a non concedere troppo.

Francia (4-3-3): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doue, Barcola. Allenatore: Zinedine Zidane

Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Kabak, Demiral, Kadioglu; Ozcan, Calhanoglu; Aydin, Guler, Yilmaz; Gul. Allenatore: Sergen Yalcin

Francia-Turchia: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Francia-Turchia

: Francia-Turchia Competizione : Nations League

: Nations League Data : domenica 15 novembre

: domenica 15 novembre Orario : 20:45

: 20:45 Stadio : Matmut Atlantique di Bordeaux

: Matmut Atlantique di Bordeaux Diretta tv: Sky

La sfida si giocherà domenica 15 novembre