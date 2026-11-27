Il derby arriva nel momento in cui l’Union Brescia ha conquistato la vetta e l’Ospitaletto vuole dimostrare di poter competere con le migliori. Ospitaletto-Union Brescia si gioca sabato 28 novembre 2026 alle 17:30 allo stadio Gino Corioni, nella sedicesima giornata del Girone A di Serie C. GUARDA OSPITALETTO-UNION BRESCIA IN STREAMING SU BET365.

I biancazzurri cercano la sesta vittoria consecutiva, ma trovano una squadra che nella scorsa stagione li ha fermati in entrambi i confronti di campionato. Per gli arancioblù, quarti in classifica, è un’occasione per misurare le proprie ambizioni davanti al pubblico di casa. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE OSPITALETTO-UNION BRESCIA IN STREAMING SU VINCITÙ.

Ospitaletto-Union Brescia: dove seguire il derby

, con inizio alle 17:30. Gli abbonati con accesso alla Serie C potranno raggiungere direttamente il canale dedicato alla partita. La copertura locale di, avrà invece la formula di, con aggiornamenti e collegamenti dall’impianto. Si tratta quindi di un programma di accompagnamento al derby, distinto dalla trasmissione integrale dell’incontro. Per guardare tutte le azioni via internet, le possibilità sonoper gli abbonati Sky abilitati. NOW consente l’accesso anche dalle smart TV supportate; Sky Go permette di seguire i contenuti inclusi nell’abbonamento da computer, smartphone e tablet compatibili.

Per raggiungere lo streaming:

Individuare la piattaforma; Entrare nel proprio profilo oppure creare un nuovo account; Raggiungere l’area riservata alle dirette; Scegliere il calcio e il campionato di Serie C; Trovare Ospitaletto-Union Brescia nel programma di sabato 28 novembre; Controllare i requisiti necessari per seguire la partita.

Orario e informazioni essenziali di Ospitaletto-Union Brescia

Partita: Ospitaletto-Union Brescia.

Ospitaletto-Union Brescia. Competizione: Serie C 2026/27, Girone A, sedicesima giornata.

Serie C 2026/27, Girone A, sedicesima giornata. Data: sabato 28 novembre 2026.

sabato 28 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 17:30.

ore 17:30. Stadio: Gino Corioni, Ospitaletto.

Gino Corioni, Ospitaletto. Diretta TV integrale: Sky Sport 252.

Sky Sport 252. Streaming: NOW e Sky Go.

NOW e Sky Go. Copertura locale: Diretta Stadio su ÈLiveBresciaTV, canale 181, con collegamenti dallo stadio.

Diretta Stadio su ÈLiveBresciaTV, canale 181, con collegamenti dallo stadio. Arbitro: Antonio Di Reda, sezione di Molfetta.

Il momento dell’Ospitaletto

La posizione in classifica conferma la competitività del gruppo di, capace di inserirsi nella parte alta del girone. Il derby rappresenta però un esame particolare: servirà reagire alla sconfitta contro l’Alcione e contenere una formazione che arriva con grande fiducia. Uno dei punti di forza degli arancioblù è la capacità di limitare le conclusioni avversarie. Con, l’Ospitaletto presenta il dato migliore del girone prima di questo turno.

Contro l’Union Brescia sarà importante conservare questa organizzazione senza rinunciare ad attaccare. Galuppini offre esperienza e qualità per collegare il centrocampo alla prima linea, soprattutto nelle fasi in cui la squadra dovrà risalire dopo aver difeso vicino alla propria area. Quaresmini deve invece rinunciare a Valente.

Il momento dell’Union Brescia

Probabili formazioni: Galuppini con Gobbi, Spagnoli si candida

Cinque successi consecutivi hanno portato la squadra dial primo posto. Il derby Ospitaletto-Union Brescia sarà quindi il primo appuntamento da capolista, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati ottenuti nelle ultime settimane. Il tecnico ha indicato proprio nella regolarità il passaggio successivo: raggiungere la vetta è un risultato intermedio, da sostenere attraverso le prestazioni. La trasferta di Ospitaletto richiederà pazienza e precisione contro un avversario difficile da superare. I biancazzurri hanno prodotto, meno soltanto di Trento e Lecco nel girone. Il confronto oppone dunque un attacco capace di arrivare spesso alla conclusione a una squadra abituata a concedere poco. Marras e Rizzo Pinna saranno importanti per trovare soluzioni intorno al centravanti.L’dovrebbe affidarsi al 4-4-2, con Ferrante tra i pali e la coppia Nessi-Possenti al centro della difesa. Gualandris e Casali possono occupare le posizioni di terzino, mentre Guarneri e Stefanoni sono candidati per le fasce di centrocampo. Tigani e Panatti dovrebbero lavorare in mezzo, con Galuppini vicino a Gobbi. Nell’, Corini può riproporre l’assetto dell’ultima giornata. Sina, Rizzo e Balestrero si candidano davanti a Gori; Casasola e De Maria presidieranno le corsie. Mercati e Mallamo sono le opzioni centrali, con Rizzo Pinna e Marras a sostegno di Spagnoli. Crespi rappresenta un’alternativa per il reparto offensivo.

Ospitaletto (4-4-2): Ferrante; Gualandris, Nessi, Possenti, Casali; Guarneri, Tigani, Panatti, Stefanoni; Galuppini, Gobbi. Allenatore: Andrea Quaresmini.

Union Brescia (3-4-2-1): Gori; Sina, Rizzo, Balestrero; Casasola, Mercati, Mallamo, De Maria; Rizzo Pinna, Marras; Spagnoli. Allenatore: Eugenio Corini.