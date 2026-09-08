Sarà senza ombra di dubbio la partita più interessante del primo martedì di Champions League della stagione. L'Inter fa ritorno allo Stadio Santiago Bernabeu per affrontare il Real Madrid di Josè Mourinho, l'allenatore che nel 2010 regalò alla Beneamata uno storico Triplete, aggiungendo al campionato e alla Coppa Italia la terza Champions League della storia meneghina, battendo in finale, proprio al Bernabeu, il Bayern Monaco. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Bernabeu però rievoca anche ricordi amari ai tifosi dell'Inter poichè nell'impianto sportivo spagnolo, due stagioni fa, il PSG vinse la sua prima Champions League umiliando con un rotondissimo 5-0 la squadra allora allenata da Simone Inzaghi. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Real Madrid-Inter in TV e streaming

Real Madrid-Inter si gioca martedì 8 settembre alle ore 21:00 all' Estadio Santiago Bernabeu di Madrid ed è valida per il primo turno della League Phase della Champions League 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Sky Go e di Now TV, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone.

Jose Mourinho, allenatore del Real Madrid (Foto di Dennis Agyeman/Europa Press via Getty Images)

Qui Real Madrid

Ildopo le delusioni della stagione precedente in cui ha chiuso il campionato alalle spalle del, non è andato oltre gli, ha perso la finale die si è fermato ai, ha deciso di inaugurare un nuovo corso, affidando la panchina a. Per il tecnico portoghese si tratta di un ritorno nella capitale spagnola, sponda blancos, in quanto ha già guidato le merengues dalal, meta che lo Special One scelse all'indomani della

Escludendo il recente ko col Betis Siviglia, l'inizio di stagione del Real è stato fin qui positivo. Sicuramente il Barcellona ha fatto meglio, quattro vittorie su quattro, ma il Real ha solo tre punti di ritardo dai rivali blaugrana, frutto di nove punti ottenuti nelle prime tre giornate contro Malaga, Real Sociedad ed Espanyol.

Qui Inter

L', invece, è imbattuta con tre vittorie su tre, 9 punti all'attivo e comando della classifica dicondiviso con. Successo netto all'esordio contro il(4-1), vittoria di misura con qualche sofferenza di troppo nel finale col(1-0) e rimonta in al cardiopalma, in pieno stile "nel primo big-match della stagione.

La compagine di Cristian Chivu oltre a confermarsi sul suolo Nazionale, proverà anche a brillare oltre il confine italiano per riscattare l'eliminazione rimediata ai sedicesimi dello scorso anno, contro il Bodo/Glimt. Il mercato in entrata della Beneamata suggerisce questo: Spence, Jones, Stones, tutti calciatori provenienti dalla Premier League con una struttura fisica e un'intelligenza tattica utili per innalzare il livello della rosa nerazzurra e tenere testa ai top club europei.

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Real Madrid-Inter, probabili formazioni

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Bellingham, Brahim Diaz, Vinicius Jr; Mbappé. Allenatore: Josè Mourinho.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.

I precedenti

Sono 19 itraInter nelle competizioni europee. Il primo resterà per sempre colpito nella storia nerazzurra perché equivale al successo nella, quando l'Inter di Helenio Herrera superò 3-1 il Real Madrid di Di Stéfano e Puskás grazie alla doppietta die al gol di, conquistando la prima Coppa dei Campioni della propria storia.

Quattro incroci negli anni Sessant, addirittura otto partite tra Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA negli anni Ottanta, tuttavia un altro successo memorabile dell'Inter risale alla fase a gironi della stagione 1998/99: il Real vinse 2-0 l'andata, ma a San Siro l'Inter si impose 3-1 grazie ad una doppietta di Roberto Baggio, decisivo nel finale dopo le reti di Zamorano e Seedorf.

Gli ultimi incroci ufficiali, invece, sorridono tutti ai Blancos: tra il 2020/21 e il 2021/22 il Real ha vinto tutte e quattro le sfide, dal 3-2 di Valdebebas allo 0-2 di San Siro, fino al successo per 0-1 al Meazza firmato da Rodrygo al 91' e al 2-0 del Bernabéu deciso da Kroos e Asensio. Quello di martedì sera sarò il primo confronto tra le due squadre nel nuovo Bernabéu.

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Le chiavi di Real Madrid-Inter

Una delle tante armi a disposizione dell'artiglieria madrilena riguarda le, dove il Real può sfruttare la velocità die con gli inserimenti di Denzel Dumfries, oggi dall’altra parte della barricata dopo aver lasciato la. L’olandese, già scelto da Mourinho come terzino destro di riferimento, dovrà vedersela con

Il brasiliano dovrà limitare le sgasate di Dumfries verso il secondo palo, mentre dall’altra parte Bisseck, al momento favorito su Pavard, avrà il compito più delicato, quello di non concedere a Vinicius l’uno contro uno in campo aperto.

In mezzo e davanti, invece, peseranno le assenze del Real: Mourinho deve fare a meno di Camavinga, Güler e Bernardo Silva e spera di recuperare Tchouameni per affiancarlo a Valverde. L’uruguaiano avrà quindi un carico di responsabilità maggiore e incrocerà continuamente Barella, che dovrà sporcare la costruzione madridista con pressione e intensità.

Ancora più delicato il confronto tra Huijsen e Lautaro: il centrale spagnolo dovrà decidere quando accettare il corpo a corpo con il capitano nerazzurro e quando, invece, non seguirlo fuori posizione, perché alle sue spalle Thuram è pronto ad attaccare lo spazio. È proprio nella capacità dell’Inter di alternare pressione, uscite rapide e attacchi della profondità che può nascere la partita perfetta per sorprendere un Real privo di diverse pedine importanti.

E a proposito di terminali offensivi, non possiamo non menzionare Kylian Mbappé, ad un passo dal raggiungere Raul Gonzalez Blanco al 5° posto (71 gol) dei cannonieri all-time della Champions League. Quattro gol in tre partite in Liga, ma anche il penalty sbagliato nel ko contro il Betis, il francese vuol subito farsi perdonare dalla propria tifoseria.

Real Madrid-Inter: data, orario e canali