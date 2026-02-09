derbyderbyderby calcio estero Julian Alvarez e il Barcellona, tra provocazione elettorale e interesse reale

Promesse elettorali

Julian Alvarez e il Barcellona, tra provocazione elettorale e interesse reale

Julian Alvarez e il Barcellona, tra provocazione elettorale e interesse reale - immagine 1
La sfida per l'elezione alla presidenza del Barcellone entra nel vivo con le prime grandi promesse elettorali.
Federico Iezzi
Federico Iezzi Collaboratore 

Entra nel vivo la corsa alla presidenza del Barcellona. Si vota il 15 marzo e Laporta sembra essere il grande favorito. Il presidente uscente si ricandiderà, ma non è chiaramente l'unico contendente. I suoi sfidanti, pur sfavoriti, cercano di infiammare la campagna elettorale: uno di loro, per ora non rivelato, avrebbe promesso in caso di sua elezione l'arrivo di Julian Alvarez, la stella argentina dell'Atletico Madrid.

Julian Alvarez e il Barcellona, tra provocazione elettorale e interesse reale- immagine 2
VIGO, SPAGNA - 05 OTTOBRE: Julian Alvarez dell'Atletico de Madrid guarda mentre si riscalda prima della partita LaLiga EA Sports tra RC Celta de Vigo e Atletico de Madrid all'Estadio Abanca-Balaidos il 05 ottobre 2025 a Vigo, Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Julian Alvarez al Barcellona

—  

Provocazione elettorale o interesse concreto? Una mossa che, per certi versi, potrebbe ricordare la promessa elettorale fatta da Florentino Perez per le elezioni del presidente del Real Madrid nel 2000: portare Luis Figo ai blancos. Perez, poi, mantenne dando vita al tradimento del secolo. Di certo c'è il fatto che Laportasembra decisamente favorito a sedersi di nuovo sulla poltrona della presidenza del club blaugrana. I suoi sfidanti, di conseguenza, hanno bisogno di infiammare la lotta, di alzare la posta in gioco.

E sembra proprio che ci stiano provando. Secondo Marca, infatti, almeno uno dei candidati ( non si sa ancora quale) ha preso contatto con l'entourage del giocatore argentino. Obiettivo? Convincerlo a trasferirsi dalla corte di Simeone al Camp Nou. La campagna elettorale sarà sicuramente molto combattuta e poter presentare come promessa l'arrivo di un giocatore di caratura internazionale come Alvarez rappresenta un vantaggio di grande utilità.

Julian Alvarez e il Barcellona, tra provocazione elettorale e interesse reale- immagine 3
BARCELLONA, SPAGNA - 17 APRILE: Il presidente dell'FC Barcelona, ​​Joan Laporta, tiene una conferenza stampa mentre mostra una relazione tecnica arbitrale in risposta alle recenti accuse sui pagamenti effettuati agli arbitri dal club, allo Spotify Camp Nou il 17 aprile 2023 a Barcellona, ​​Spagna. La UEFA e le autorità spagnole stanno indagando sul Barcellona per il pagamento di milioni di euro alla società di José Maria Enriquez Negreira, ex vicepresidente della commissione arbitrale spagnola. Se ritenuta colpevole, l'indagine della UEFA potrebbe portare alla squalifica del club dalla Champions League. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Provocazione o interesse reale?

—  

Se si prova a guardare oltre le mere provocazioni e idee da campagna elettorale si capisce come il giocatore possa realmente interessera ai blaugrana. A fine stagione, con la probabile partenza di Lewandoski, Ferran Torres rimarrebbe l'unico riferimento offensivo della rosa. Questo, dunque, richiederebbe con urgenza l'acquisto di un nuovo attaccante. Alvarezpotrebbe essere l'obiettivo di mercato designato dal Barcellona. Ma non è tutto. L'argentino, infatti, non sta attraversando il suo periodo migliore da quando è arrivato all'Athletico. Pur essendo un titolare fisso, infatti, non ha ancora trovato continuità, segna poco e si fa vedere poco. Sono segnali, si, ma molto piccoli e un trasferimento del genere, al momento, appare molto difficile da realizzarsi.

Leggi anche
CT della Nigeria su Osimhen e Lookman: “Leggera lite, poi si sono chiariti”
Vergogna in Bundesliga: aggredito l’arbitro a casa dopo la proposta di matrimonio

© RIPRODUZIONE RISERVATA