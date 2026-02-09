Entra nel vivo la corsa alla presidenza del Barcellona . Si vota il 15 marzo e Laporta sembra essere il grande favorito. Il presidente uscente si ricandiderà, ma non è chiaramente l'unico contendente. I suoi sfidanti, pur sfavoriti, cercano di infiammare la campagna elettorale: uno di loro, per ora non rivelato, avrebbe promesso in caso di sua elezione l'arrivo di Julian Alvarez , la stella argentina dell' Atletico Madrid .

E sembra proprio che ci stiano provando. Secondo Marca, infatti, almeno uno dei candidati ( non si sa ancora quale) ha preso contatto con l'entourage del giocatore argentino. Obiettivo? Convincerlo a trasferirsi dalla corte di Simeone al Camp Nou. La campagna elettorale sarà sicuramente molto combattuta e poter presentare come promessa l'arrivo di un giocatore di caratura internazionale come Alvarez rappresenta un vantaggio di grande utilità.

Provocazione o interesse reale?

Se si prova a guardare oltre le mere provocazioni e idee da campagna elettorale si capisce come il giocatore possa realmente interessera ai blaugrana. A fine stagione, con la probabile partenza di Lewandoski, Ferran Torres rimarrebbe l'unico riferimento offensivo della rosa. Questo, dunque, richiederebbe con urgenza l'acquisto di un nuovo attaccante. Alvarezpotrebbe essere l'obiettivo di mercato designato dal Barcellona. Ma non è tutto. L'argentino, infatti, non sta attraversando il suo periodo migliore da quando è arrivato all'Athletico. Pur essendo un titolare fisso, infatti, non ha ancora trovato continuità, segna poco e si fa vedere poco. Sono segnali, si, ma molto piccoli e un trasferimento del genere, al momento, appare molto difficile da realizzarsi.