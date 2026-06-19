Con la doppietta contro la Croazia, nella vittoria dell'Inghilterra per 4-2, Harry Kane ha eguagliato il record di Gary Lineker: dieci gol nei Mondiali. Ora lo stesso Lineker lo incorona: "il più grande attaccante inglese che abbiamo mai avuto".

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui

La doppietta e il record di Kane

Off to a winning start. Second half set the standard for us, credit to all the boys for a huge shift. Thank you for your support 🙌🦁🦁🦁 pic.twitter.com/zCBmogjk1Z — Harry Kane (@HKane) June 17, 2026

Lineker: "Sono felice che abbia eguagliato il mio record"

è bastata una partita per far capire a tutto il mondo che intende lasciare il segno in questo Mondiale: lo ha fatto segnando due reti contro la. Debutto migliore per la squadra di, un trionfo con quattro reti, difficilmente poteva esserci in questa competizione. Con queste due reti l'ex Tottenham è arrivato a 81 gol in 115 presenze con la nazionale ed è in testa alla classifica dei migliori marcatori di sempre dell'Inghilterra. Nella prossima giornata dei gironi del torneo, invece, l'Inghilterra di Kane ese la vedrà con il Ghana., nel podcast The Rest is football, ha commentato felice e scherzoso: "Benvenuto nel club dei 10 gol. È fantastico. Voglio dire, forse gli ci è voluto un altro Mondiale. A parte gli scherzi, Harry Kane è, secondo me, il più grande attaccante inglese che abbiamo mai avuto. Lo penso davvero adesso. Sono assolutamente felice che Kane abbia eguagliato il mio record".

Alle sue lodi, si sono aggiunte anche quelle di an Shearer, Shearer, autore di 30 gol con la maglia dei Tre Leoni, ha detto: "Harry Kane ha visto Messi, Mbappé e Haaland entrare in campo e segnare tutti subito. È solo questione di tempo prima che batta il tuo record". La doppietta dell'attaccante del Bayern Monaco, infatti, arriva dpo il debutto e le firme di altri centravanti molto attesi come Messi o Haaland. Messi ne ha fatti tre all'Algeria, Mbappè ha segnato due gol nella vittoria della Francia contro il Senegal e il norvegese si è presentato molto bene al suo primo Mondiale, segnando contro l'Iraq.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui