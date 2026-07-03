Si avvicina il giorno di una delle sfide più attese del Mondiale in corso: Messico-Inghilterra, che si disputerà nel famoso stadio Azteca di Città del Messico. Nel frattempo la nazionale inglese sta adottando alcune precauzioni volte a limitare i danni prodotti dai tifosi messicani.

L'Inghilterra si prepara per il Messico: il problema dei tifosi rumorosi

A BIG test for England coming up! 😲



Mexico have won 70 of 89 competitive games at the Azteca Stadium, drawing 17 and losing just two. pic.twitter.com/OVgC9CTpiX — Match of the Day (@BBCMOTD) July 1, 2026

Lo svantaggio dell'altitudine

Come riporta la BBC, due giorni fa i tifosi del, in vista della gara dei sedicesimi di finale contro l'della nazionale rivale. Come? Con un vero e proprio assalto all'hotel in cui riposavano i calciatori fatto di caroselli di clacson delle auto e cori dei tifosi. La questione ha anche generato una protesta ufficiale dell'Ecuador alla FIFA Tuchel i suoi, invece, vorrebbero evitare la veglia notturna e preferiscono dormire. Come risolvere questo spinoso problema? Anzitutto, tenendo segreto il luogo in cui la squadra risiederà. E poi attuando una ampia distribuzione di tappi per le orecchie, rimedi naturali per il sonno, e tenendo pronti i dispositivi audio con rumore bianco.Un secondo problema riguarda. L'Inghilterrà arriverà in Messico due giorni prima della gara e trascorrerà, quindi, due notti nel paese prima di scendere in campo. La partita si gioca nel mitico stadio Azteca della capitale messicana, Città del Messico. La capitale si trova ad una altitudine di ben. Questo significa che il livello di ossigeno disponibile è minore.

Si tratta di un dato che può influire sulle prestazioni dei giocatori, in particolare se non si sono acclimatati perfettamente a queste particolari condizioni. Il Messico lo sa molto bene e ha giocato tutte le sue partite in altura. Idealmente, per potersi acclimatare al meglio, serve circa una settimana. Ma la nazionale inglese avrà appena due giorni a disposizione e Tuchel ha ammesso che questo li rende svantaggiati: "L'altitudine sarà un grosso svantaggio perché non possiamo adattarci fisicamente".