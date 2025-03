Scaloni è intervenuto dopo il successo per 1-0 in Uruguay , che ha portato la squadra ad un passo dalla qualificazione al Mondiale del 2026 , elogiando la capacità della squadra di reinventarsi con nuovi nomi e di saper giocare ogni momento di una gara "difficile": "Come potrei non essere soddisfatto. Non solo per aver vinto, ma per i ragazzi che hanno dato il massimo. Questo è un campo in cui se non riesci a sopportare la pressione dell'avversario, giocarci diventa difficile . E noi abbiamo fatto bene dal primo all'ultimo minuto".

"La Nazionale è pur sempre una squadra: quando ne manca uno, ne arriva un altro . Anche se oggi non c'erano giocatori importanti, abbiamo ciò che ci serve per scendere in campo con sicurezza. La prestazione può essere diversa, ma la squadra c'è, al di là dei nomi ", ha affermato il CT che in questa sosta ha dovuto fare a meno anche di Lautaro Martinez .

E uno sguardo al prossimo

Riguardo alla sfida contro il Brasile, Scaloni si è rifiutato di commentare la formazione che utilizzerà, anche se ha ammesso che Rodrigo De Paul dovrebbe recuperare in tempo: "La cosa più importante sono i giocatori. Finché sono qui, possiamo giocare in un certo modo. E se dovremo trincerarci come abbiamo fatto negli ultimi minuti oggi, lo faremo. Non ci facciamo problemi, finché giochiamo in questo modo siamo a nostro loro agio".

Un commento sul match-winner "Il suo trasferimento nel calcio europeo (dal Botafogo al Lione, ndr) è stato fondamentale: in poche partite si è guadagnato un posto da titolare nella sua nuova squadra, segno che l'allenatore (Fonseca, ndr) ha visto cose interessanti in lui. Lo conosciamo, l'ho allenato in Under 20, ha fatto tutte le selezioni giovanili, è stato persino al Mondiale. Bisogna procedere passo dopo passo, oggi ha dato il suo contributo, segnando un gol bellissimo, ma soprattutto gioca come vuole la squadra. Questa è la cosa più importante".

Sui ricambi generazionali — "Per far entrare giocatori, devi toglierne altri, ma ciò non mi provoca nessuna preoccupazione. Sarà difficile, a un certo punto dovrà succedere, perché tutti invecchiano e ci saranno dei rinnovamenti. Sarà un momento complicato, ma dovrà essere fatto. Sarebbe bello che Otamendi avesse sempre fra i 30 e i 35 anni, che giocasse sempre a questo livello, ma a un certo punto non ci sarà più e dovremo trovare un sostituto. È successo con Di María, succederà con Leo (Messi, ndr), con Paredes, con De Paul", ha constatato Scaloni, conscio del fatto che l'osso duro della squadra campione del mondo prima o poi verrà di meno.

Infine, come già successo nelle precedenti qualificazioni, Scaloni ha annunciato che non appena ci sarà l'aritmetica del passaggio del turno, coglierà l'occasione per provare nuove varianti in squadra: " L'idea è di dare minuti ai ragazzi che non ne hanno avuti e che meritano una possibilità di dimostrare il loro valore, andando anche a sfidare i propri compagni di squadra. Spero che potremo riuscirci", ha concluso in sala stampa nella conferenza post partita. Appuntamento a mercoledì notte (ore 1:00 italiane) per lo scontro con il Brasile.