Il match tra la squadra di Monaco e quella di Berlino termina in pareggio: Kompany avrà molto da lavorare sui calci piazzati ma intanto si gode il rilancio di Luis Diaz

Pietro Rusconi 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 17:02)

La sorpresa del weekend arriva dalla capitale tedesca, Berlino. Infatti l'Union Berlino ha stoppato sul campo la corazzata bavarese, finora sempre vittoriosa nella Bundesliga. C'è anche del rammarico per i berlinesi: il gol del pareggio di Harry Kane è arrivato durante gli ultimi minuti di gara, al 93esimo. Dopo 16 vittorie stagionali consecutive, è arrivato il primo sonoro stop per il Bayern Monaco.

La furia di Doekhi e il problema dei calci piazzati — Il Bayern Monaco dopo 8 minuti avrebbe già dovuto capire il futuro della partita. Un flipper di colpi di testa da un calcio d'angolo, che ha portato all'1-0 di Ansah, è stato poi annullato dal VAR. Venti minuti dopo, ancora un calcio piazzato è causa di pericolo: questa volta finisce sui piedi del centrale Doekhi (4 gol in campionato) che con la complicità di Neuer firma lo svantaggio Bayern. Il difensore olandese-surinamese approfitta di un altro calcio da fermo per firmare il 2-1: un rinvio errato di testa finisce quasi involontariamente sui piedi di Doekhi che in un'acrobazia la insacca. Viene così confermata la pessima gestione difensiva di Kompany in queste particolari situazioni di non possesso.

I pilastri del Bayern Monaco: Luis Diaz e Harry Kane — La linea offensiva dei bavaresi quest'anno è valsa il prezzo del biglietto per ogni match. Ogni componente dell'attacco del Bayer si è inserito perfettamente negli schemi di Kompany. Associazioni rapide e fluide che hanno permesso alla squadra di segnare 49 gol in soli tre mesi. Olise, Karl, Gnabry, Jackson ma soprattutto la punta Harry Kane e l'ala Luis Diaz. Harry Kane e il suo 13esimo gol in campionato non dovrebbero nemmeno fare più notizia. Un dominio indiscusso dell'area avversaria e il solito perno per finalizzare le trame offensive del Bayern.

Luis Diaz è arrivato a Monaco con il peso degli 80 milioni spesi per lui in estate. Finora ha saputo reggere la pressione del calciomercato: 11 gol in 17 partite e tanta qualità sulla fascia. L'ombra dell'orrido intervento ai danni del terzino Hakimi nell'ultimo turno europeo, è stata parzialmente scansata dal super gol segnato nella giornata di ieri: recupero palla sulla linea di fondo e missile all'incrocio da posizione molto defilata.