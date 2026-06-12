Impegnato con ESPN per seguire i Mondiali di calcio e la sua Argentina, Carlos Tevez ha raccontato una storia inedita che lo ha coinvolto. L'apache, una volta presa la decisione di lasciare il Manchester United nel 2009, firmò un contratto con l'allora ex presidente del Real Madrid Ramon Calderon. Il licenziamento, qualche giorno dopo di quest'ultimo, fece saltare tutto.

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La storia inedita

L'estate del 2009 è una delle più turbolenti in casa blanca. Dopo l'ennesima stagione mozzafiato dei rivali storici del, freschi di triplete e con un calcio dominante voluto e architettato dae messo in pratica dae compagni, ilnon vuole più limitarsi a guardare. Così, le merengues decidono di scendere prepotentemente in campo, ma sponda mercato. Arrivano nella singola sessione estiva Cristiano Ronaldo daldale un giovane dalle belle speranze dal. Un mercato faraonico che porterà i suoi frutti soltanto 5 anni dopo, nella notte de "La Decima". Tra i nuovi volti acquistati a peso d'oro dal, però, mancava quello di. E c'è un motivo sorprendente.

MANCHESTER, UNITED KINGDOM - 3 DICEMBRE: Carlos Tevez del Manchester United festeggia dopo aver segnato dal dischetto durante la partita dei Quarti di Finale della Carling Cup tra Manchester United e Blackburn Rovers a Old Trafford il 3 dicembre 2008 a Manchester, Inghilterra. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Come racconta l'apache, il suo trasferimento dai Red Devils al Real era cosa fatta: "Avevamo firmato il contratto e dovevamo farlo autenticare da un notaio". Un passaggio dato per scontato a tal punto che il presidente Calderon gli diede il benvenuto a Valdebebas. Ed è in questo preciso istante che la storia tra Tevez e il Madrid salta definitivamente. Nessun problema fisico o monetario, ma soltanto dirigenziale. Infatti: "Hanno licenziato Calderon, il contratto è saltato, tutto è cambiato. Poi è arrivato Florentino Perez e ha cambiato tutto". L'ex formidabile attaccante della Juventus ha anche aggiunto che gli sarebbe piaciuto giocare ancora al fianco di Cristiano Ronaldo dopo anni indimenticabili, impreziositi dalla vittoria della Champions nella stagione 2007/2008, allo United: "Si, mi sarebbe piaciuto molto".

¡¡UNA ANÉCDOTA IM-PER-DI-BLE!! ¿Sabías que CARLOS TEVEZ estuvo a punto de jugar en REAL MADRID? El Apache lo contó en #ESPNMundial.



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Il futuro dell'Apache

si è anche espresso sul suo sogno di diventare allenatore: "Sogno l'Europa, proprio come da giocatore, da allenatore è la cosa migliore che ci sia". Incalzato sulla possibilità, un giorno, di allenare laha dribblato la domanda dichiarando che: "".

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