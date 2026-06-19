Il magnete che attira verso di sé tutte le giocate della Spagna e del Barcellona è indiscutibilmente Lamine Yamal. O almeno, è stato così fino al 22 aprile scorso quando, per calciare un rigore contro il Celta Vigo, ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Da quell'uscita dal campo, che aveva fatto temere il peggio, Lamine non è ancora guarito definitivamente. Ma la Spagna ha bisogno di lui e delle sue giocate.

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Come sta Yamal

A chiarire il suo stato di forma è stato l'asso spagnolo in un'intervista a TVE: "Sono pronto a fare qualsiasi cosa voglia l'allenatore, ma non sono pronto per una partita intera. Mi sento benissimo. Sono stato fermo per molto tempo e non vedo l'ora che arrivi domenica. Essere in forma, però, non significa che giocherò. L'allenatore sceglie, ma io sono pronto.. Non è necessario. Sto attraversando un processo di adattamento e non è il momento di giocare una partita completa".

LA CORUNA, SPAIN - JUNE 04: Lamine Yamal della Spagna guarda prima della partita amichevole internazionale tra Spagna e Iraq allo Stadio Riazor il 4 giugno 2026 a La Coruña, Spagna. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Yamal ha poi parlato del difficile esordio dei suoi compagni contro Capo Verde in cui è sceso in campo per venti minuti: "Non vedevo l'ora di tornare in campo. Non vedo l'ora di aiutare la squadra. Credo che questa ambizione mi spinga a voler vincere e a voler giocare. Al Barça siamo abituati a questo ogni partita. Se ho tre giocatori addosso, significa che ci sono altri compagni liberi. Si tratta di aiutare la squadra e trovare la soluzione migliore".

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Pressioni e ossessioni

Alla domanda se vedere il proprio volto ricoprire interi edifici causi in lui pressione risponde: "Me la prendo con calma. So chi sono, in Spagna e all'estero. Cerco di dare il massimo., che la entusiasmano e la invogliano a venire a vedermi giocare, ed è tutto ciò che desidero". I grandi campioni,, sono stati i protagonisti fin qui al Mondiale: "Non penso ai due gol di Mbappé e non voglio fare lo stesso. Non è questa la mia ossessione. Voglio divertirmi e voglio vincere., e non è questo il mio obiettivo".

BARCELONA, SPAIN - MARCH 31: Lamine Yamal della Spagna reagisce durante un'amichevole internazionale tra Spagna ed Egitto allo stadio RCDE il 31 marzo 2026 a Barcellona, Spagna. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Dal 10 al 10. Yamal ha elogiato Messi: "Se qualcuno dubita che Messi sia il miglior giocatore della storia, è perché dubita per il gusto di dubitare. Non c'è altro da aggiungere. Il mio idolo è Neymar perché mi piace vederlo giocare, ma Messi è il migliore, e non ci sono dubbi al riguardo". Infine ha fantasticato su un possibile incontro con l'Argentina in un scontro ad eliminazione diretta: "Speriamo. Per vincere un Mondiale bisogna battere i migliori. Se dovessimo affrontare l'Argentina, ancora meglio. Accetteremmo volentieri la finale".

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