Meno di sessanta chilometri di pianura e il corso dell’Arno a fare da filo conduttore. Eppure, quando i cancelli dello stadio di Empoli si apriranno per ospitare il Pisa, questa breve distanza geografica sembrerà dilatarsi per separare due mondi calcistici profondamente diversi per storia e temperamento. La sfida tra azzurri e nerazzurri non è mai stata una partita qualunque del calendario, ma assume un peso specifico ancora maggiore in questo scorcio di stagione. Non c'è margine per la retorica o per le frasi fatte sull'atmosfera di questo appuntamento, perché la realtà del campo parla chiaro e impone un pragmatismo feroce. La classifica della Serie B restituisce la fotografia di un momento diametralmente opposto per le due piazze toscane. Da una parte si presenta un Pisa all'ottavo posto, con sedici punti conquistati, forte di una striscia recente di risultati utili che lo autorizza a guardare momentaneamente con ambizione verso i quartieri nobili della classifica. Dall'altra parte c'è un Empoli in grandissima difficoltà, sprofondato al terz'ultimo posto con nove punti, incagliato in zona retrocessione. Due sole vittorie in undici partite, un ruolino di marcia fatto di pareggi e sconfitte che ha spento gli entusiasmi iniziali. Dopo aver vissuto diverse annate in Serie A, togliendosi anche parecchie soddisfazioni, il club toscano si ritrova oggi a fare i conti con gli ostacoli della Serie B e con un campionato in cui sta facendo fatica a trovare continuità e certezze. Un momento in cui la squadra ha bisogno di aggrapparsi alle proprie radici. E a Empoli, quelle radici hanno un nome preciso: Carlo Castellani.

L’attaccante dei record e il sacrificio di Mauthausen

Caricamento post Instagram...

Il calcio italiano è storicamente abituato a intitolare i propri impianti a dirigenti, uomini politici o figure istituzionali: nonostante questa tendenza,custodisce una memoria diversa, più intima e drammatica.non è stato soltanto una bandiera sportiva, ma un uomo che ha pagato con la vita il legame viscerale con la propria famiglia e la propria terra. Nato nel 1909 nella vicina, Castellani fu un centravanti potente, generoso e prolifico, capace di trascinare gli azzurri tra la fine degli anni Venti e la metà degli anni Trenta. Conmise a segno, un bottino che gli permise di restare per decenni il, prima che i record moderni riscrivessero le gerarchie. Dopo aver vestito anche le maglie di Livorno e Viareggio, appese gli scarpini al chiodo e tornò nella sua provincia per lavorareinsieme al padre David.La sua parabola poi incrociòIn quei giorni la Toscana era attraversata daglie la risposta delle milizie fu brutale, fatta di rastrellamenti casa per casa. Nella notte tra il 7 e l’8 marzo, lebussarono alla porta deicon l’ordine di prelevare, anziano e malato,. Carlo non esitò un solo istante: si fece avanti e, convinto che la sua notorietà di ex calciatore lo avrebbe messo al riparo dalle conseguenze peggiori. Fu un’illusione tragica:venne caricato su un convoglio partito dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella e, in Austria. Morì di stenti e dissenteria, a soli trentacinque anni. QuandoEmpoli inaugurò il suo nuovo stadio comunale nel quartiere di Serravalle, dedicare quell’arena afu un atto dovuto, il modo migliore per legare per sempre il mondo del pallone alla città.

EMPOLI, ITALIA - 10 MAGGIO: Vista generale all'interno dello stadio prima della partita di Serie A tra Empoli e Parma allo Stadio Carlo Castellani a Empoli, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il Castellani, la casa dell'Empoli

Chi entra alnon trova sicuramente le architetture delle grandi cattedrali europee, né l’effetto catino degli impianti di ultima generazione. Lamantiene molta distanza tra gli spalti e il campo, mentre la, scoperta, essenziale, battuta dal vento e dalla pioggia d’inverno, incarna alla perfezione il. È uno stadio che non ruba l'occhio per gli effetti speciali o la modernità, ma che ha sempre saputo sostenere la squadra nelle partite di casa.

EMPOLI, ITALIA - 9 MARZO: Vista generale dello stadio prima della partita di Serie A tra Empoli e Roma allo Stadio Carlo Castellani a Empoli, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Nel corso degli ultimi decenni, e in particolare negli anni della Serie A, il Castellani è stato il teatro di stagioni memorabili, in cui la società ha saputo valorizzare talenti cristallini e costruire salvezze brillanti attraverso il grande lavoro quotidiano. Oggi però la realtà è ben diversa: la retrocessione e le difficoltà incontrate fin qui hanno riportato tutti con i piedi per terra, costringendo l’Empoli a lottare per raddrizzare una stagione nata sotto una stella complessa. In un contesto di questo genere, il Castellani smette di essere una vetrina e torna a vestire i panni della trincea: un luogo dove il pubblico non pretende spettacoli d’alta scuola, ma chiede attaccamento alla maglia e una feroce determinazione che da sempre contraddistingue chi vive in questa fetta di provincia.

Empoli-Pisa, due città opposte

Se c’è una partita capace di cancellare le scorie di un avvio di campionato faticoso, questa è proprio la sfida contro il, con il suo indiscutibile blasone, la sua storia millenaria di fiera Repubblica Marinara e l'abitudine consolidata a convivere con monumenti che attraggono quotidianamente gli occhi del mondo. Una tifoseria che porta ancora orgogliosamente i segni degli anni ruggenti e folli dell'era di, il fascino senza tempo dell'all'ombra della Torre e una progettualità che ha permesso alla città di festeggiare la promozione in A nel giugno 2025.

PISA, ITALIA - 17 AGOSTO: I tifosi del Pisa Sporting Club durante la partita di Coppa Italia tra Pisa SC ed Empoli FC all'Arena Garibaldi il 17 agosto 2026 a Pisa, in Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

L'attuale zona playoff è considerata solo il trampolino di lancio naturale per un ambiente che sogna costantemente in grande. Dall'altro lato dell'Arno, Empoli è certamente meno monumentale, più pragmatica, ferocemente orgogliosa della propria intoccabile autonomia rispetto ai grandi centri di potere della regione. Una città cresciuta nel culto del lavoro quotidiano, delle fabbriche e del silenzio operoso.