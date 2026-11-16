Empoli e Pisa si preparano a un derby cruciale per la classifica: gli azzurri sono terz'ultimi, i nerazzurri sognano la promozione in A
Costa d'Avorio, Diomande arriva in ritiro e regala banconote ai tifosi
Meno di sessanta chilometri di pianura e il corso dell’Arno a fare da filo conduttore. Eppure, quando i cancelli dello stadio di Empoli si apriranno per ospitare il Pisa, questa breve distanza geografica sembrerà dilatarsi per separare due mondi calcistici profondamente diversi per storia e temperamento. La sfida tra azzurri e nerazzurri non è mai stata una partita qualunque del calendario, ma assume un peso specifico ancora maggiore in questo scorcio di stagione. Non c'è margine per la retorica o per le frasi fatte sull'atmosfera di questo appuntamento, perché la realtà del campo parla chiaro e impone un pragmatismo feroce. La classifica della Serie B restituisce la fotografia di un momento diametralmente opposto per le due piazze toscane. Da una parte si presenta un Pisa all'ottavo posto, con sedici punti conquistati, forte di una striscia recente di risultati utili che lo autorizza a guardare momentaneamente con ambizione verso i quartieri nobili della classifica. Dall'altra parte c'è un Empoli in grandissima difficoltà, sprofondato al terz'ultimo posto con nove punti, incagliato in zona retrocessione. Due sole vittorie in undici partite, un ruolino di marcia fatto di pareggi e sconfitte che ha spento gli entusiasmi iniziali. Dopo aver vissuto diverse annate in Serie A, togliendosi anche parecchie soddisfazioni, il club toscano si ritrova oggi a fare i conti con gli ostacoli della Serie B e con un campionato in cui sta facendo fatica a trovare continuità e certezze. Un momento in cui la squadra ha bisogno di aggrapparsi alle proprie radici. E a Empoli, quelle radici hanno un nome preciso: Carlo Castellani.
L’attaccante dei record e il sacrificio di MauthausenIl calcio italiano è storicamente abituato a intitolare i propri impianti a dirigenti, uomini politici o figure istituzionali: nonostante questa tendenza, la casa dell’Empoli custodisce una memoria diversa, più intima e drammatica. Carlo Castellani non è stato soltanto una bandiera sportiva, ma un uomo che ha pagato con la vita il legame viscerale con la propria famiglia e la propria terra. Nato nel 1909 nella vicina Montelupo Fiorentino, Castellani fu un centravanti potente, generoso e prolifico, capace di trascinare gli azzurri tra la fine degli anni Venti e la metà degli anni Trenta. Con l’Empoli mise a segno oltre sessanta reti ufficiali, un bottino che gli permise di restare per decenni il miglior marcatore nella storia del club, prima che i record moderni riscrivessero le gerarchie. Dopo aver vestito anche le maglie di Livorno e Viareggio, appese gli scarpini al chiodo e tornò nella sua provincia per lavorare nell'attività di famiglia insieme al padre David.
Caricamento post Instagram...
Il Castellani, la casa dell'EmpoliChi entra al Castellani non trova sicuramente le architetture delle grandi cattedrali europee, né l’effetto catino degli impianti di ultima generazione. La pista d’atletica mantiene molta distanza tra gli spalti e il campo, mentre la famosa tribuna Maratona, scoperta, essenziale, battuta dal vento e dalla pioggia d’inverno, incarna alla perfezione il carattere laborioso della città. È uno stadio che non ruba l'occhio per gli effetti speciali o la modernità, ma che ha sempre saputo sostenere la squadra nelle partite di casa.
Nel corso degli ultimi decenni, e in particolare negli anni della Serie A, il Castellani è stato il teatro di stagioni memorabili, in cui la società ha saputo valorizzare talenti cristallini e costruire salvezze brillanti attraverso il grande lavoro quotidiano. Oggi però la realtà è ben diversa: la retrocessione e le difficoltà incontrate fin qui hanno riportato tutti con i piedi per terra, costringendo l’Empoli a lottare per raddrizzare una stagione nata sotto una stella complessa. In un contesto di questo genere, il Castellani smette di essere una vetrina e torna a vestire i panni della trincea: un luogo dove il pubblico non pretende spettacoli d’alta scuola, ma chiede attaccamento alla maglia e una feroce determinazione che da sempre contraddistingue chi vive in questa fetta di provincia.
Empoli-Pisa, due città opposteSe c’è una partita capace di cancellare le scorie di un avvio di campionato faticoso, questa è proprio la sfida contro il Pisa. Il derby affonda le proprie radici in un campanilismo antico, fatto di prese in giro, rivalità territoriali e profonde differenze identitarie. Pisa, con il suo indiscutibile blasone, la sua storia millenaria di fiera Repubblica Marinara e l'abitudine consolidata a convivere con monumenti che attraggono quotidianamente gli occhi del mondo. Una tifoseria che porta ancora orgogliosamente i segni degli anni ruggenti e folli dell'era di Romeo Anconetani, il fascino senza tempo dell'Arena Garibaldi all'ombra della Torre e una progettualità che ha permesso alla città di festeggiare la promozione in A nel giugno 2025.
L'attuale zona playoff è considerata solo il trampolino di lancio naturale per un ambiente che sogna costantemente in grande. Dall'altro lato dell'Arno, Empoli è certamente meno monumentale, più pragmatica, ferocemente orgogliosa della propria intoccabile autonomia rispetto ai grandi centri di potere della regione. Una città cresciuta nel culto del lavoro quotidiano, delle fabbriche e del silenzio operoso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA