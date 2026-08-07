Filippo Inzaghi sta preparando il suo Palermo al campionato di Serie B. Anche la sua squadra, parte del City Group, è in tourneè in Australia assieme a Milan e Inter. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato della sua ex squadra, del campionato di Serie A e di tanto altro.

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Inzaghi: "Spero nell'esplosione di un attaccante italiano"

Le prime parole dell'intervista l'ex attaccante le dedica a Franco, uno dei suoi idoli: ". Avrei voluto essere al suo funerale, ma ero in viaggio per l'Australia. Ho ancora: ero giovane, ma lui volle la mia e diventò ancora di più un mito. Per me è stato il più grande difensore della storia". Inevitabilmente poi, si parla delattuale e futuro: "Da milanista speravo che lo scorso anno riuscisse a tornare in".

E si augura che Amorim e che il nuovo nove del Diavolo facciano bene: "Ramos e Gila sono dei bei rinforzi. Il portoghese si muove bene e ha il gol nel sangue. Speriamo che quest’anno l’attaccante sia quello giusto e che quella maglia numero 9 gli porti fortuna. Amorim? Mi auguro che con lui i rossoneri possano competere e tornare in alto, ai livelli che gli spettano".

CAIRATE, ITALIA - 13 LUGLIO: Ruben Amorim, allenatore dell'AC Milan, osserva la seduta di allenamento della squadra a Milanello il 13 luglio 2026 a Cairate, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Il tecnico dei rosanero, inoltre, ritiene che il campionato di Serie A sarà combattuto: "Mi aspetto un torneo molto equilibrato. L’Inter parte davanti a tutti perché ha vinto lo scudetto e ha una squadra molto attrezzata. La Juventus sta completando molto bene la rosa e anche il Napoli ha un organico importante". E riflette poi, sugli altri attaccanti del nostro campionato, Vlahovic e Lautaro: "Il serbo le sue opportunità le ha avute, secondo me. Magari starà riflettendo e cercando una soluzione. Penso che possa ancora dire la sua, anche ad ali livelli. Lautaro è una garanzia ma questo anno mi aspetto l'esplosione di un bomber italiano. E ne abbiamo: da Scamacca, a Raspadori, Pio Esposito e Camarda".