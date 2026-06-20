Intervistato da SportMediaset, Igli Tare ha espresso le sue opinioni sul sempre più probabile addio di Leao al Milan, sul fallimento di questa stagione, con la mancata qualificazione alla Champions League, su cosa è andato bene e su cosa, invece, non ha funzionato.

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Tare sul futuro di Leao: "Il suo ciclo al Milan è finito"

🗣️ Igli Tare spoke to @SportMediaset: On Max Allegri's expected appointment as Napoli coach: "He's a top coach. Napoli's decision was a wise one and matches the ambitions the club has and must continue to have next season. These situations are part of our game and our… pic.twitter.com/6pTcpZt4P6 — Milan Posts (@MilanPosts) June 20, 2026

Il primo argomento è forse il più scottante. Ma l'ex direttore sportivo dei rossoneri non ci gira attorno e, anzi, è molto chiaro e diretto. Tare ritiene, infatti, che l'era di Leao al Milan sia finita: "Non so se fa bene o male a desiderare nuove esperienze, ma quando uno ha questo desiderio significa che il rapporto è arrivato alla fine, che il ciclo si è chiuso. Il giocatore e le sue qualità sono indiscutibili, gli serve solo maggiore continuità durante le partite. Si tratta di un giocatore che può decidere le partite da solo. In questa stagione non è successo a causa dei problemi fisici".

Secondo argomento di cui Tare ha parlato, sempre molto caldo, è quello del fallimento del Diavolo in questa stagione. I fatti sono noti: qualificazione alla prossima Champions League fallita, Cardinale e RedBird che azzerano la dirigenza, compreso il ds. Tra parentesi: Cardinale che è ancora in cerca del nuovo direttore sportivo dopo aver confermato Amorim come prossimo allenatore. Il direttore sportivo ne parla raccontando del rapporto con l'allenatore livornese e ammettendo di aver commesso degli sbagli: "Io e Max ci sentiamo spesso ogni due o tre giorni ci telefoniamo: qualche errore lo abbiamo fatto, ma Allegri è un allenatore che ha fatto benissimo nella storia del calcio italiano e continuerà a farlo". Raccontare del suo anno in rossonero non è facile ma Tare trova la forza di augurare alla sua ex squadra un buon futuro: "Spero che il Milan possa trovare equilibrio e un progetto serio per il futuro"

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