Sulle orme di David Beckham: via libera degli urbanisti per trasformare il bosco della tenuta

Giorgio Abbratozzato
FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg

Fondato nel 2017, il Sabah conquista il pass per la Champions League: che emozione al triplice fischio

Jack Grealish, dopo l'infortunio rimediato nella passata stagione, adesso è tornato a disposizione ma la sua permanenza al Manchester City è tutt'altro che scontata in questi ultimi giorni di mercato. Nel frattempo, però, il vincitore della Champions League con i Citizens può festeggiare: la sua grande passione, oltre al calcio, può finalmente prendere piede legalmente dentro la sua abitazione. Parliamo del giardinaggio e del "pollice verde" che condivide con la compagna storica Sasha Attwood.

Jack Grealish, da mister 100 milioni a separato in casa

Jack Grealish arriva al Manchester City nel 2021 per la cifra record di 100 milioni di sterline e conquista ben sei trofei con i Citizens guidati da Pep Guardiola, compresa l'ambitissima Champions League. Rientrato alla casa base a Manchester, l'ala inglese si ritrova però in una situazione complessa, non venendo visto da Enzo Maresca come una prima scelta nell'undici titolare.
Everton v Sunderland - Premier League
Caricamento post Instagram...
Il tecnico italiano ha infatti dichiarato apertamente che, qualora si presentassero delle occasioni prima della fine della sessione, la situazione verrà valutata: "È qui con noi e finché sarà qui cercherò di aiutarlo. Se resterà qui, giocherà le sue partite". Parole pragmatiche che non suonano affatto come un attestato di stima per un uomo al centro del progetto.

La passione di Grealish che rientra sempre dentro a un rettangolo verde

Se sul fronte del calciomercato il futuro resta un'incognita, le buone notizie per l'inglese arrivano dalla vita privata. Come riporta The Sun, Grealish ha appena vinto una vera e propria battaglia urbanistica per trasformare i 10 acri di bosco sul retro della sua lussuosa residenza nel Cheshire, dal valore di 5,6 milioni di sterline, in un giardino residenziale da dedicare alla coltivazione di ortaggi. Nella tenuta dove vive dal 2023 con la fidanzata Sasha Attwood e la figlia Mila Rose, l'ex Aston Villa ha deciso di seguire l'esempio dell'ex capitano dell'Inghilterra David Beckham, immergendosi nel mondo dell'orticoltura.

Manchester City Parade And After Party Celebration
MANCHESTER, INGHILTERRA - 25 MAGGIO: Jack Grealish, in prestito all'Everton, porta sul palco il trofeo della Supercoppa UEFA 2023 durante i festeggiamenti dell'After Party organizzati alla Co-op Live Arena per celebrare i traguardi della prima squadra maschile, di quella femminile e delle giovanili del Manchester City nella stagione 2025/26, il 25 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Lewis Storey/Getty Images)

Nonostante le accese obiezioni del consiglio parrocchiale locale, il Cheshire East Council ha rilasciato un "certificato positivo" che riconosce ufficialmente l'area come giardino residenziale, dando così via libera al nuovo rettangolo verde di Jack.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti