Jack Grealish, dopo l'infortunio rimediato nella passata stagione, adesso è tornato a disposizione ma la sua permanenza al Manchester City è tutt'altro che scontata in questi ultimi giorni di mercato. Nel frattempo, però, il vincitore della Champions League con i Citizens può festeggiare: la sua grande passione, oltre al calcio, può finalmente prendere piede legalmente dentro la sua abitazione. Parliamo del giardinaggio e del "pollice verde" che condivide con la compagna storica Sasha Attwood.

Jack Grealish, da mister 100 milioni a separato in casa

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"È qui con noi e finché sarà qui cercherò di aiutarlo. Se resterà qui, giocherà le sue partite"

La passione di Grealish che rientra sempre dentro a un rettangolo verde

arriva al Manchester City nel 2021 per ladi sterline e conquista ben sei trofei con iguidati da Pep Guardiola, compresa l'ambitissima Champions League. Rientrato alla casa base a Manchester, l'ala inglese si ritrova però in una situazione complessa, non venendo visto da Enzo Maresca come una prima scelta nell'undici titolare.Il tecnico italiano ha infatti dichiarato apertamente che,prima della fine della sessione, la. Parole pragmatiche che non suonano affatto come un attestato di stima per un uomo al centro del progetto.Se sul fronte del calciomercato il futuro resta un'incognita, le buone notizie per l'inglese arrivano dalla vita privata. Come riporta The Sun,persul retro della sua lussuosa residenza nel Cheshire, dal valore di 5,6 milioni di sterline,. Nella tenuta dove vive dal 2023 con la fidanzata Sasha Attwood e la figlia Mila Rose, l'ex Aston Villa ha deciso di seguire l'esempio dell'ex capitano dell'Inghilterra David Beckham, immergendosi nel mondo dell'orticoltura.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 25 MAGGIO: Jack Grealish, in prestito all'Everton, porta sul palco il trofeo della Supercoppa UEFA 2023 durante i festeggiamenti dell'After Party organizzati alla Co-op Live Arena per celebrare i traguardi della prima squadra maschile, di quella femminile e delle giovanili del Manchester City nella stagione 2025/26, il 25 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Lewis Storey/Getty Images)

Nonostante le accese obiezioni del consiglio parrocchiale locale, il Cheshire East Council ha rilasciato un "certificato positivo" che riconosce ufficialmente l'area come giardino residenziale, dando così via libera al nuovo rettangolo verde di Jack.