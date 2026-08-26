Sulle orme di David Beckham: via libera degli urbanisti per trasformare il bosco della tenuta
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Jack Grealish, dopo l'infortunio rimediato nella passata stagione, adesso è tornato a disposizione ma la sua permanenza al Manchester City è tutt'altro che scontata in questi ultimi giorni di mercato. Nel frattempo, però, il vincitore della Champions League con i Citizens può festeggiare: la sua grande passione, oltre al calcio, può finalmente prendere piede legalmente dentro la sua abitazione. Parliamo del giardinaggio e del "pollice verde" che condivide con la compagna storica Sasha Attwood.
Jack Grealish, da mister 100 milioni a separato in casaJack Grealish arriva al Manchester City nel 2021 per la cifra record di 100 milioni di sterline e conquista ben sei trofei con i Citizens guidati da Pep Guardiola, compresa l'ambitissima Champions League. Rientrato alla casa base a Manchester, l'ala inglese si ritrova però in una situazione complessa, non venendo visto da Enzo Maresca come una prima scelta nell'undici titolare.
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La passione di Grealish che rientra sempre dentro a un rettangolo verdeSe sul fronte del calciomercato il futuro resta un'incognita, le buone notizie per l'inglese arrivano dalla vita privata. Come riporta The Sun, Grealish ha appena vinto una vera e propria battaglia urbanistica per trasformare i 10 acri di bosco sul retro della sua lussuosa residenza nel Cheshire, dal valore di 5,6 milioni di sterline, in un giardino residenziale da dedicare alla coltivazione di ortaggi. Nella tenuta dove vive dal 2023 con la fidanzata Sasha Attwood e la figlia Mila Rose, l'ex Aston Villa ha deciso di seguire l'esempio dell'ex capitano dell'Inghilterra David Beckham, immergendosi nel mondo dell'orticoltura.
Nonostante le accese obiezioni del consiglio parrocchiale locale, il Cheshire East Council ha rilasciato un "certificato positivo" che riconosce ufficialmente l'area come giardino residenziale, dando così via libera al nuovo rettangolo verde di Jack.
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