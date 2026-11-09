Alla seconda sosta per le nazionali, l'Inter ci arriva con un sorriso. Il solito, quello coinvolgente e simpatico che lo ha reso anche iconico: ovvero quello di Marcus Thuram. L'attaccante francese alla sua quarta stagione con la maglia nerazzurra continua ad essere un punto di riferimento per compagni e per il gioco di Cristian Chivu. Proprio il tecnico rumeno, privato di un tassello importante come il capitano e il 10 Lautaro Martinez, ha scelto di affidare la manovra offensiva interista al suo numero 9. Che, a questa iniezione di fiducia e responsabilità, ha risposto con delle prestazioni da vero campione e uomo squadra. La partita contro il Como di ieri sera è l'ennesima dimostrazione di come l'Inter non può fare a meno di Thuram: il Tikus si è preso sulle spalle i Campioni d'Italia. I numeri di questo avvio di stagione danno ragione a Chivu nell'affidarsi al francese.

Inter, ma dove vai senza Thuram? Il suo peso in gol e assist

Un figlio d'arte che ha però rinnegato il ruolo del padre, sia sul campo che come fede calcistica. Marcus Thuram è a tutti gli effetti un manifesto nerazzurro, un punto cardine dell'Inter di questi ultimi anni e che lo stanno consacrando nel calcio europeo. E,- soprattutto quando il francese classe '97 è in forma! L'avvio di questa stagione si mette anche in continuità con la fine della scorsa, quando Thuram è risultato decisivo nelle ultime partite che hanno portato i nerazzurri alla conquista del 21esimo tricolore.

Per il numero 9 nerazzurro sono 10 partite giocate in Serie A (unico match non giocato contro il Monza alla prima giornata). In queste uscite, il francese ha partecipato alla fase realizzativa in otto occasioni: le uniche due in cui non ha messo il suo timbro sono state contro il Cagliari alla seconda giornata e nel tragico derby contro il Milan alla nona giornata. Thuram ha messo a segno sei gol e due assist nelle altre partite, mettendo così la firma anche nelle clamorose rimonte da pazza Inter. Ad esempio, nel big match contro il Napoli, l'attaccante ha segnato il gol del momentaneo 2 a 2; in Inter-Udinese, invece, prima mette a segno l'assist per il pari di Barella e poi segna la rete del 3 a 2. Come emerso anche dagli studi della trasmissione di Sky Calcio Club, il francese ha aumentato il suo peso nella produzione offensiva dell'Inter, in particolar modo da quando Lautaro è indisponibile.

MILANO, ITALIA - 8 NOVEMBRE: Marcus Thuram dell'FC Internazionale segna il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Como 1907 allo Stadio Giuseppe Meazza, l'8 novembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Da incorniciare è la prova contro la Fiorentina, dove il Tikus ha dominato in lungo e in largo, ma risultando decisivo solo negli ultimi minuti di gioco. A più riprese, infatti, i Viola hanno dovuto fermare Thuram anche con le cattive: emblematico è il rigore non concesso ai nerazzurri da parte di Mariani. Al 91esimo minuto (il primo di recupero), però, Thuram gioca sullo stretto con Diouf e dal limite dell'area di rigore piazza un sinistro non fortissimo ma chirurgico nell'angolino basso alla sinistra di De Gea. Il pari dimostra quanto il francese rimane concentrato in partita, ma a dimostrare la sua voglia e la sua forza è il fallo che ottiene in area di rigore al quarto minuto di recupero. Penalty poi trasformato nel 2 a 1 da Zielinski. Ieri sera contro il Como di Fabregas è arrivato il suo sesto centro stagionale, ma il gol racconta solo il 10% della sua partita - e del suo inizio di stagione.

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Forza fisica e strappo in velocità: la determinazione del campione

Non è certamente quel numero 9 a cui affibbiamo il ruolo di centravanti puro, eppure quel numero sulla schiena lo porta benissimo. Se il compagno più giovane di reparto,, si destreggia come quel bomber dalla stazza imponente con cui battaglia con le difese avversarie,e aggiunge qualcosa in più. La stazza del francese, infatti, gli permette di vincere duelli fisici e poi sfruttare le grandi leve in campo aperto, superando la pressione grazie all'esplosività.

Contro il Como, infatti, l'Inter è riuscita a creare molte occasioni proprio grazie a queste caratteristiche tecniche del suo 9 che, mandando a vuoto gli interventi avversari, si è spesso trovato a correre sulle corsie esterne. Non è una novità, ma la capacità di spostarsi in una posizione defilata di Thuram, permette alla squadra anche di risalire e accompagnare velocemente la proiezione offensiva. Ma da notare anche come Thuram stia partecipando sempre di più alle manovre offensive proprio in area di rigore, dove sta aumentando la sua presenza, contribuendo alla creazione di occasioni da rete.

MILANO, ITALIA - 8 NOVEMBRE: Marcus Thuram dell'FC Internazionale festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Como 1907 allo Stadio Giuseppe Meazza, l'8 novembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Ma importanti sono anche le statistiche che il giocatore sta registrando. Basandoci sui dati forniti dalla piattaforma di FotMob, il francese si muove in una porzione di campo più variegata possibile, riflettendo la versatilità. Infatti, Thuram - secondo la heatmap di questa stagione - viene incontro al centrocampo per legare il gioco o duella con i difensori per far uscire la squadra; ma si sposta anche sull'esterno dove riesce a strappare in velocità. Proprio contro il Como, stando ai dati di FotMob, la maggior parte delle azioni offensive dell'Inter si sono riversate sulla destra, sia perché Spence offre una grande spinta, sia perché Thuram si posiziona in quella parte del campo per dare uno sbocco alla squadra. Come immagine che unisce questo scenario alle sue qualità si può vedere il momento in cui raccoglie un pallone sul lato destro del campo e viene inseguito da Kempf che, però, viene rimbalzato dalla forza fisica del francese.

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