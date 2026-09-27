Il Belgio ha inaugurato alla grande l'esordio di Mark van Bommel sulla propria panchina. Il 2-0 contro l'Italia all'Olimpico ha dato al tecnico olandese tre punti e, soprattutto, diverse indicazioni positive sulla squadra che sta provando a costruire. Il calendario, però, concede pochissimo tempo per godersi la vittoria. Lunedì 28 settembre 2026 alle 20:45 arriva la Francia allo Stade Roi Baudouin di Bruxelles, anche lei partita con un successo grazie all'1-0 ottenuto in Turchia. Dopo appena due giornate, quindi, Belgio-Francia mette già una di fronte all'altra le due squadre che hanno iniziato meglio il girone. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Rispetto alla prima partita ci sarà almeno un'assenza importante per parte. Van Bommel non avrà Trossard, mentre Zidane deve fare a meno di Mbappé, uscito con un problema al ginocchio dopo aver segnato il gol decisivo contro la Turchia. Senza il suo capitano, la Francia dovrà cambiare qualcosa soprattutto davanti. Il Belgio dovrebbe invece ripartire in buona parte dalla squadra vista a Roma, con De Bruyne alle spalle di De Ketelaere e giovani come Moreira e Godts nuovamente coinvolti dall'inizio. Contro la Francia servirà probabilmente qualcosa in più, ma il primo test della nuova gestione ha lasciato motivi sufficienti per arrivare alla partita di Bruxelles con fiducia. In attesa del calcio d’inizio, puoi controllare anche quali altri appuntamenti sportivi sono disponibili in diretta: ENTRA SU GOLDBET E SCOPRI GLI EVENTI LIVE IN PROGRAMMA, VAI SU LOTTOMATICA E SCEGLI COSA SEGUIRE DAL PALINSESTO DELLE DIRETTE oppure APRI VINCITÙ E CONSULTA GLI APPUNTAMENTI SPORTIVI DISPONIBILI LIVE.

Belgio-Francia su Sky Sport Uno: dove vederla in TV e streaming

Godts ha acceso l'Olimpico, Lukebakio lo ha spento: Van Bommel ha trovato subito il suo Belgio

sarà trasmessa. La partita avrà quindi una propria diretta e non sarà necessario seguirla esclusivamente attraverso Diretta Gol. Sky dedicherà il canale principale al confronto di Bruxelles, uno degli appuntamenti di maggior richiamo della seconda giornata di Nations League. Per la visione insarà possibile utilizzare, servizio riservato agli abbonati Sky sui dispositivi compatibili, oppureattraverso l'offerta Sport.L'esordio delha dato indicazioni interessanti soprattutto per il modo in cui è maturato il risultato. I Diavoli Rossi hanno battuto l'Italia 2-0 grazie al gol di Mika Godts nel primo tempo e alla rete di Lukebakio nella ripresa.ha scelto una squadra con parecchia qualità alle spalle di, ma senza rinunciare all'equilibrio garantito da Tielemans e Raskin. De Bruyne ha potuto così muoversi più avanti, senza dover essere continuamente coinvolto nella prima costruzione.

È stata anche una serata importante per alcuni dei volti della nuova generazione. Godts ha segnato, Moreira è partito titolare e Ngoy ha giocato al centro della difesa insieme a Mechele. Proprio il mix tra giocatori già affermati e profili più giovani rappresenta uno degli aspetti sui quali Van Bommel sta provando a costruire il nuovo ciclo. Il 2-0 ha inoltre interrotto una serie di quattro partite nelle quali il Belgio aveva sempre incassato almeno una rete. Contro la Francia mantenere la stessa solidità sarà naturalmente molto più complicato.

Roma, Italia - 25 settembre: Mika Godts del Belgio segna il gol del vantaggio durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Italia e Belgio allo Stadio Olimpico il 25 settembre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi/Getty Images)

Mbappé ha deciso la prima partita e poi si è fermato: Zidane perde subito il capitano

Anche laha iniziato con tre punti, ma il successo inè stato più sofferto. A decidere la partita è stato proprio Mbappé al 54', prima dell'infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo.di giocare a Bruxelles e costringerà Zidane a modificare l'attacco già alla seconda partita della sua gestione.

Contro la Turchia la Francia era partita con un 4-3-3, utilizzando Olise, Dembélé e Mbappé davanti e Cherki insieme a Koné e Rabiot in mezzo. Senza il centravanti del Real Madrid, Dembélé può essere spostato centralmente, aprendo contemporaneamente una possibilità per Doué. Al di là dell'assenza più pesante, la Francia arriva comunque da un rendimento esterno notevole: nelle ultime nove partite lontano da casa ha vinto otto volte. Bruxelles dirà qualcosa in più sul nuovo corso affidato a Zidane.

De Bruyne può scegliere dove ricevere, Cherki deve trovare spazio: la chiave tattica del match

Contro l'Italia ilha mostrato quanto possa diventare pericoloso quando recupera il pallone e trova campo.e Godts hanno dato ampiezza e accelerazione, mentre De Bruyne ha avuto libertà per muoversi dietro De Ketelaere. Ladovrebbe chiedere molto ae Rabiot proprio per limitare quelle ricezioni. Allo stesso tempo, Van Bommel dovrà preoccuparsi della mobilità di Cherki e dei continui cambi di posizione degli attaccanti francesi.

L'assenza di Mbappé cambia qualcosa. Dembélé utilizzato da centravanti offre riferimenti completamente diversi: può uscire dall'area, abbassarsi e trascinare fuori posizione uno dei centrali belgi, creando spazio per gli inserimenti di Olise e Doué. Per Ngoy e Mechele sarà quindi una partita molto differente rispetto a quella giocata contro Pio Esposito all'Olimpico.

Kocaeli, Turchia - 25 settembre: Zeki Çelik della Turchia viene contrastato da Adrien Rabiot e Bradley Barcola della Francia durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Turchia e Francia al Kocaeli Stadium il 25 settembre 2026 a Kocaeli, Turchia. (Foto di Burak Kara/Getty Images)

Van Bommel cambia pochissimo, Zidane deve intervenire davanti: le probabili formazioni

Il riferimento per ilè inevitabilmente l'undici che ha battuto l'Italia. Van Bommel aveva schierato Lammens in porta; Castagne, Ngoy, Mechele e De Cuyper in difesa; Tielemans e Raskin davanti alla retroguardia;, De Bruyne e Godts alle spalle di De Ketelaere. La struttura dovrebbe rimanere sostanzialmente quella. L'assenza di Trossard riduce le alternative offensive, mentre, autore del secondo gol all'Olimpico entrando dalla panchina, rappresenta una soluzione concreta qualora il CT decidesse di modificare qualcosa sugli esterni.

La Francia aveva invece affrontato la Turchia con Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix e Truffert; Cherki, Koné e Rabiot; Olise, Dembélé e Mbappé. È proprio l'assenza di quest'ultimo a produrre il cambiamento principale. Dembélé può diventare il riferimento centrale, con Doué inserito nel reparto offensivo e Cherki utilizzato più vicino agli attaccanti.

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Moreira, De Bruyne, Godts; De Ketelaere. CT Van Bommel.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert; Koné, Rabiot; Olise, Cherki, Doué; Dembélé. CT Zidane.

Belgio-Francia: data, orario, stadio e diretta TV

Belgio-FranciaUEFA Nations League 2026/272ªlunedì 28 settembre 202620:45Stade Roi Baudouin, BruxellesSky Go e NOW