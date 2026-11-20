Sabato la città andalusa si ferma per il Gran Derbi. Il Siviglia ospita il Betis nella 13ª giornata della Liga, e la sfida andrà in scena sabato 21 novembre alle 18:30 al Ramon Sanchez-Pizjuan. È il primo derby cittadino della stagione e arriva subito dopo la sosta per le nazionali. Da una parte i biancorossi di Luis Garcia Plaza, tornati a ragionare in grande, dall’altra i biancoverdi di Manuel Pellegrini, stabilmente nelle zone alte della classifica. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI SIVIGLIA-BETIS IN STREAMING SU BET365.

La classifica dà un vantaggio netto agli ospiti: il Betis è quarto con 26 punti, il Siviglia sesto con 18. Otto lunghezze di distacco, ma il derby sfugge spesso ai pronostici: tre degli ultimi cinque confronti sono finiti in parità o si sono decisi con un solo gol di scarto. L’ultima volta al Sanchez-Pizjuan, nel novembre 2025, festeggiarono però i verdiblancos, vittoriosi per 2-0.

Per Garcia Plaza sarà il battesimo nella stracittadina sulla panchina sevillista, anche se il tecnico conosce bene l’avversario: contro il Betis vanta in carriera quattro vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

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Siviglia-Betis, partita della, si giocaallo stadio Ramon Sanchez-Pizjuan di Siviglia. In Italia il derby sarà trasmesso da DAZN e sarà disponibile anche in diretta streaming nel palinsesto di, da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dall’operatore. Bet365 è la soluzione più comoda per chi vuole trovare la sfida direttamente tra gli eventi live. Dopo aver effettuato l’accesso, basterà aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Liga e cercaretra gli appuntamenti della serata.

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Siviglia-Betis: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Siviglia-Betis

: Siviglia-Betis Competizione : Liga (13ª giornata)

: Liga (13ª giornata) Data : sabato 21 novembre

: sabato 21 novembre Orario : 18:30

: 18:30 Stadio : Ramon Sanchez-Pizjuan, Siviglia

: Ramon Sanchez-Pizjuan, Siviglia Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

Il momento di forma del Siviglia

Dopo stagioni complicate, i sevillistas sono tornati competitivi. Con Garcia Plaza, in carica dalla parte finale dello scorso campionato, la squadra ha guadagnato organizzazione e spirito di sacrificio, anche se nelle ultime settimane ha perso un po’ di brillantezza. Il bilancio dice, con 17 gol fatti e 19 subiti. Dopo il 2-0 all’Osasuna è arrivato il, seguito prima della sosta dallo 0-0 casalingo con l’Alaves.

In quella gara il Siviglia ha avuto la grande occasione per vincere, ma Sivera ha parato il rigore calciato da Ruben Vargas nel primo tempo. L’infermeria non aiuta: Alfonso Gonzalez (legamento crociato), Carmona (frattura della tibia) e Miguel Sierra (spalla) sono fuori, mentre Marcao è in forte dubbio. Buone notizie invece per Isaac Romero, recuperato dalla contusione al ginocchio sinistro e tornato ad allenarsi regolarmente.

Il momento di forma del Betis

La squadra di Pellegrini sta vivendo un ottimo avvio, cone 20 reti realizzate a fronte di 15 incassate. In campionato l’ultima uscita prima della sosta ha portato un, preceduto dal 2-1 sul Malaga e dallo 0-0 di Vigo.

La squadra regge bene anche il doppio impegno: in Europa ha superato il Feyenoord e ha ceduto di misura a Dortmund, mentre in Coppa del Re ha vinto 3-2 sul campo del Navalcarnero. Per il derby Pellegrini dovrà rinunciare a Ceballos, Iker Losada, Manu Gonzalez e Morante, ma ritrova due pedine importanti: il tecnico cileno recupera Facundo Bernal e Cucho Hernandez.

SIVIGLIA, SPAGNA – 30 MARZO: Rubén Vargas del Siviglia FC segna il primo gol della propria squadra, contrastato da Marc Bartra del Real Betis, durante la partita di LaLiga tra Real Betis Balompié e Siviglia FC allo stadio Benito Villamarín, il 30 marzo 2025 a Siviglia, in Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Il Betis ha più qualità e si affida alla fantasia di, il regista offensivo alle spalle di. Sarà lui a cercare gli spazi tra le linee, con Antony e Ezzalzouli pronti ad attaccare la profondità sulle corsie. Per il Siviglia l’uomo da seguire è: il centrale cresciuto nel vivaio vive con un carico emotivo speciale questa sfida ed è uno dei migliori difensori centrali di questo inizio di stagione, oltre ad aver già segnato nei derby.

I suoi duelli e la sua pericolosità sulle palle inattive potrebbero fare la differenza. I numeri lasciano pochi dubbi sul possibile andamento: entrambe le squadre sono andate a segno in quattro delle ultime cinque giornate di campionato, quindi è lecito aspettarsi una partita con gol da una parte e dall’altra.

Le probabili formazioni di Siviglia-Betis

Nel caldissimo Ramon Sanchez Pizjuan ci si aspetta un'atmosfera vibrante. Garcia Plaza dovrebbe affidarsi a Vlachodimos tra i pali, alla linea difensiva Juan Iglesias-Castrin-Kike Salas-Suazo e alla coppia Agoume-Fofana in mediana. Il tecnico ha però lasciato intendere di voler partire con tre centrocampisti: in questo caso potrebbe trovare spazio Kochorashvili.

Da valutare anche Suazo, rientrato tardi dagli impegni con il Cile e allenatosi con il gruppo soltanto venerdì. Pellegrini dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1: Roca e Fornals davanti alla difesa, il tridente Antony-Isco-Ezzalzouli alle spalle di Parrott. Cucho Hernandez è pronto a subentrare a gara in corso.

Siviglia (4-2-3-1): Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrin, Kike Salas, Suazo; Agoume, Fofana; Ejuke, Isaac Romero, Felix Correia; Stassin. Allenatore: Luis Garcia Plaza

Betis (4-2-3-1): Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Fran Garcia; Roca, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Parrott. Allenatore: Manuel Pellegrini