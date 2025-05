Gli Spurs hanno vinto una Europa League da 17esimi, ma altre squadre hanno vinto in Europa pur nel corso di stagioni complesse e deludenti

Federico Iezzi Collaboratore 22 maggio 2025 (modifica il 22 maggio 2025 | 17:19)

Il Tottenham Hotspur si è aggiudicato la finale di Europa League contro il Manchester United. Le due squadre erano reduci da una stagione disastrosa, fra le peggiori nella loro storia. Lo United ha chiuso il campionato in 16esima posizione e gli Spurs sono arrivati dietro di loro, in 17esima posizione. Quella di ieri è stata la prima finale europea nella storia disputata da due squadre entrambe piazzatesi sotto il decimo posto. Il Tottenham di Postecoglou è quindi la squadra piazzata peggio in campionato ad aver sollevato un trionfo europeo. Non è l'unica, però, ad aver vinto un trofeo nonostante una stagione da incubo. Ecco una lista di episodi simili.

Non solo Tottenham, tre trionfi con il 12esimo posto in campionato — Nel 1970 l'Arsenal vinse la Coppa delle Fiere, antenata della Coppa Uefa. E lo fece pur essendo arrivata dodicesima nella allora First Division. I Gunners vinsero la finale in rimonta contro l'Anderlecht dopo aver sconfitto l'Ajax in semifinale. Per i londinesi era un periodo di magra: avevano vinto l'ultimo titolo nazionale nel 1953. Chiuse al 12° posto il suo campionato anche lo Schalke 04 del 1996/97. La squadra tedesca però compì una grande cavalcata in Coppa UEFA e vinse la finale contro l'Inter, sconfitto ai rigori al Meazza dopo gli errori dal dischetto di Zamorano e Winter.

Nella stessa posizione terminò la sua Liga il Siviglia nella stagione 2022/23. Fu un anno da incubo con tre allenatori che si alternarono sulla panchina: Lopetegui fu sostituito da sostituito da Sampaoli, che a sua volta sarà sostituito a marzo da Mendilibar. In Champions League le cose andarono male: la squadra, in cui all'epoca giocava Rakitic, si trovò di fronte City e Dortmund e fu retrocessa in Europa League. Ma per il Siviglia questa competizione è da sempre terreno privilegiato di caccia. Gli spagnoli eliminarono PSV, Fenerbahce e Manchester United e conclusero il percorso deludendo due italiane. Prima la Juventus, eliminata da un gol di Lamela durante i tempi supplementari, poi la Roma di Mourinho, battuta ai rigori tra mille polemiche sull'arbitraggio di Taylor.

L'Inter 13esima che vinse la Coppa Uefa — Siamo nel 1994 e l'Inter finì il suo campionato in 13° posizione. Erano gli anni della Serie A a 18 squadre e nonostante una rosa con alcuni grandi nomi come Zenga, Bergomi, Bergkamp e Pancev, i neroazzurri si salvarono dalla retrocessione per un solo punto. Le cose andarono in maniera del tutto diversa in Europa: ai quarti di finale di Coppa Uefa i milanesi batterono il Borussia Dortmund, pur perdendo il ritorno a San siro. In semifinale ebbero la meglio sul Cagliari. La finale, all'epoca andata e ritorno, fu decisa dai gol di Nicola Berti e Wim Jonk.

West Ham 2023: 14° posto e Conference League — Il West Ham in quell'anno visse un campionato decisamente dimenticabile: la squadra di Moyes arrivò, infatti, 14esima e si salvo per pochissimo dalla retrocessione. Rice e compagni, fra cui Scamacca, si consolarono in Conference League. Gli Hammers, infatti, arrivarono senza grossi problemi alla finale vinta contro la Fiorentina.