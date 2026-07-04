L'ad Carnevali e Spalletti lavorano sottotraccia per cercare di far quadrare richieste del tecnico e questioni finanziarie.
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Continuano i movimenti sul mercato della Juventus di Luciano Spalletti. Serve un centrocampista e ora si pensa ad uno svincolato di lusso: Leon Goretzka, svincolato dal Bayern Monaco da fine giugno. Lo riporta Sky Sport.
La Juventus lavora sul mercato e punta GoretzkaLa Juventus sta lavorando sottotraccia nel mercato estivo. L'obiettivo, del nuovo amministratore delegato Carnevali e di Luciano Spalletti, è quello di creare una rosa competitiva facendo anche quadrare le necessità economiche. La priorità assoluta, in questo momento, rimane quella di trovare una punta, seguita da un portiere che sia anche bravo con i piedi. Il tecnico toscano, però, ha anche chiesto almeno uno, ma meglio due, rinforzi per il centrocampo. Servono giocatori in grado di garantire fisicità e personalità nel mezzo del campo. In questa ottica, secondo Sky Sport, la società bianconera ha avviato i primi contatti con Leon Goretzka.
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Goretzka era uno degli obiettivi del Milan e di Allegri in caso di qualificazione alla Champions League. Con l'obiettivo mancato e lo stravolgimento della dirigenza rossonera, però, la società di via Aldo Rossi ha fermato le trattative. Rimangono però le cifre richieste dal calciatore e dal suo entourage: contratto di almeno 3 anni da 7 milioni di euro netti a stagione e bonus alla firma da 10 milioni di euro.
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