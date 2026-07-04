Continuano i movimenti sul mercato della Juventus di Luciano Spalletti. Serve un centrocampista e ora si pensa ad uno svincolato di lusso: Leon Goretzka, svincolato dal Bayern Monaco da fine giugno. Lo riporta Sky Sport.

La Juventus lavora sul mercato e punta Goretzka

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La Juventus sta lavorando sottotraccia nel mercato estivo. L'obiettivo, del nuovo amministratore delegatoe di Luciano Spalletti, è quello di creare una rosa competitiva facendo anche quadrare le necessità economiche. La priorità assoluta, in questo momento, rimane quella di trovare, seguita da. Il tecnico toscano, però, ha anche chiesto almeno uno, ma meglio due, rinforzi per il centrocampo. Servono giocatori in grado di garantire fisicità e personalità nel mezzo del campo. In questa ottica, secondo Sky Sport, la società bianconera ha avviato i primi contatti con Leon Goretzka.Il tedesco, classe 1995, era in forza al Bayern Monaco dal 2018, ed è stato convocato al Mondiale dall'ormai ex ct della. Il suo contratto con il club bavarese è scaduto il 30 giugno e non è stato rinnovato: Goretzka è svincolato. Secondo Sky Sport la Vecchia Signora avrebbe riavviato i contatti. Riavviato perché anche la precedente dirigenza della Juventus, con Comolli, si era mostrata interessata a Goretzka. Bisognerà considerare le sue disponibilità, a venire alla Juventus anche senza la Champions League, e poi, ovviamente, le sue richieste economiche.

Goretzka era uno degli obiettivi del Milan e di Allegri in caso di qualificazione alla Champions League. Con l'obiettivo mancato e lo stravolgimento della dirigenza rossonera, però, la società di via Aldo Rossi ha fermato le trattative. Rimangono però le cifre richieste dal calciatore e dal suo entourage: contratto di almeno 3 anni da 7 milioni di euro netti a stagione e bonus alla firma da 10 milioni di euro.