Mercato, duello tra Juve e Dea: dopo Koop ed O’Riley, lotta per Nico?

Il mercato si accende e la sfida tra Atalanta e Juve si fa agguerrita: da Koop a Nico, tanti sono i calciatori contesi tra le due squadre

Giuseppe Martorana 1 agosto - 17:49

Il mercato estivo si conferma un campo di battaglia dove strategie e tattiche si intrecciano, e l'ultimo duello tra Atalanta e Juventus per Nico Gonzalez ne è un esempio. Mentre la Fiorentina osserva l'evolversi della situazione con l'intento di massimizzare il profitto dalla cessione del proprio talento, nerazzurri e bianconeri continuano a sfidarsi, tra scaramucce e manovre strategiche, in una lotta che potrebbe avere implicazioni significative per la prossima stagione. Il destino di Gonzalez, e forse anche di Koopmeiners, è ancora incerto, ma una cosa è chiara: il calciomercato estivo non ha mai smesso di sorprendere.

Juve - Atalanta, che lotta sul mercato — Nico Gonzalez sembra ormai convinto di voler cambiare aria. La Fiorentina ha fissato il prezzo del suo cartellino tra i 35 ed i 40 milioni di euro. Fin dall'inizio del calciomercato, l'Atalanta si è mostrata interessata, vedendolo come un possibile sostituto di Koopmeiners. L'olandese, infatti, potrebbe lasciare Bergamo in questa sessione di mercato proprio per trasferirsi nella Juventus. La Dea sa dell'accordo tra il proprio centrocampista ed il ds bianconero Giuntoli, ma non vuole scendere dalla richiesta di 60 milioni per lasciar partire il suo gioiello. È da lì che parte la sfida di mercato tra la Dea e la Signora. Una sfida che sta diventando un tormentone in questa sessione estiva, con la Juve che fa sondaggi per ogni calciatore avvicinato all'Atalanta. Da O'Riley del Celtic a Nico Gonzalez.

Juve - Atalanta, scaramucce di mercato o qualcosa di più? — L'inserimento della Juventus nelle trattative per O'Riley e per Gonzalez può essere visto come una semplice azione di disturbo, una risposta alla fermezza dell'Atalanta riguardo Koopmeiners. Tuttavia, potrebbe esserci di più dietro queste mosse. I bianconeri, infatti, potrebbero realmente vedere nel centrocampista del Celtic o nel fantasista viola dei rinforzi per la propria rosa, indipendentemente dall'esito della trattativa Koop. A maggior ragione se dovessero far rientrare negli affari con Fiorentina o Celtic uno o più esuberi. Con i nomi che si fanno, soprattutto in ambito Nico che sono quelli di Mckennie, Rugani e Szczęsny. Niente è scontato. Sappiamo come funziona il mercato. Spesso si fanno dei programmi, poi tutto cambia per via delle opportunità che si creano. Dall'altro lato, l'Atalanta guarda attenta la situazione. La squadra orobica è infatti conscia della promessa fatta al suo centrocampista Koopmeiners nella passata stagione, cioè quella di avallare un suo possibile trasferimento in una big. La Dea sa che non può tirare troppo la corda e tratta con la Juve, che ha già fatto una prima offerta ufficiale di 45 milioni di euro. La sfida di mercato è appena cominciata. Come finirà?